又傳隨機殺人事件！今（ 28 ）日凌晨，桃園平鎮一名年僅 19 歲的劉姓男子在前往上大夜班的路途中，竟遇上嫌犯持刀殺害，嫌犯直接持刀捅向劉男胸口，一刀刺入心臟，導致劉男最終送醫不治。劉男姊姊今早悲痛在臉書社團《我是平鎮人》寫下事發經過，並貼出劉男的診斷證明書，心碎表示「我弟弟才 19 歲，人生才剛要開始就被你一刀摧毀了！」直呼「真的不能廢除死刑」。

以下劉男姊姊臉書全文：

#幫我分享

#又一起隨機殺人案件#我不想我弟走的不明不白#真的不能廢除死刑

嫌犯已自首目前在平鎮分局，桃園中壢人 ， 74 年次

我的弟弟平時很乖

很孝順阿嬤跟爸爸，從來就完全沒跟家裡拿過錢

也很獨立，從來沒讓家人擔心過

熱愛讀各種外文，自學日文

考到 N4 證書，現在還在學俄文、英文，準備今年要當兵

當兵回來打算要去當日文翻譯

國中被霸凌之後就完全不出門的他

直到去年我帶他一起到我們公司上班

今天在上班的路上，嫌犯直接拿水果刀

就直接往我弟弟的心臟刺下去

我弟弟嚇到，要跑回家求救的路上

就沒了呼吸心跳倒在路邊⋯⋯

嫌犯到警察局自首，說是要搶劫

到底有什麼深仇大恨要一刀致人於死

我弟弟才 19 歲，人生才剛要開始

就被你一刀摧毀了⋯⋯