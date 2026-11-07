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▲蕭伊得知Joeman開美容師黃腔後，留言怒批他低俗。（圖／翻攝自蕭伊Threads@11.sns）

百萬YTR「Joeman」九妹在昨（6）日於阿滴發布按摩的IG限時動態私訊留言，開美容師黃腔說：「是不是有碰到奶奶？」內容意外被公開，讓他再度遭炎上。不料美容師竟於今日親自發聲控訴，「停止令人不適的聯想與揣測。」並宣布停工一陣子調整心理狀況。而Joeman前女友蕭伊得知後，也留言痛批：「不管私訊、公開都一樣低俗。」阿滴昨日在IG發布一則做臉部雕塑等按摩項目的限時動態，沒想到Joeman竟私訊他開女性美容師黃腔，「是不是有碰到奶奶？」不料內容直接在IG被公開，火速引發爭議。而那名美容師本人也親自發聲，表示公眾人物將專業保養過程的無意身體接觸，用帶有性暗示或調侃言語討論，已對她個人及專業形象造成困擾，並感謝大部分客人都和善有禮、互相尊重。美容師表示公眾人物具有社會影響力，「希望公開言論能基於社會風氣與互相尊重，停止令人不適的聯想與揣測。」並透露將休息一陣子調整心理狀況。而Joeman前女友蕭伊，在得知這件事後，也發聲砲轟Joeman，「不管私訊、公開都一樣低俗，只差有沒有被發現而已。認真上班還要被噁，真是辛苦了偉大的女性們。」Joeman的行為也再度引發批評，「同為美業看了真的很不舒服，肢體接觸常常就要擔心客人會不會毛手毛腳了，還有人要開這種玩笑、助長這種風氣」、「你沒有錯，真的超噁，再次證明螢幕前都是人設」、「無法想像私底下多誇張。」