（中央社記者賴言曦台北28日電）政府安排的首班「類包機」將於明晚從上海浦東機場載運滯留湖北的台灣民眾返國。相關協商人士指出，部分滯留民眾已陸續啟程前往上海，希望能順利趕上首班「類包機」。

相關協商人士上午對中央社記者坦言，這次在上海的「類包機」，有人能到也有人不能到，但收到的反應大多說會盡力趕到，希望能先協助保留機位。

相關協商人士也表示，「類包機」不是取代包機的概念，只是新增管道，協助滯留湖北的台灣民眾返國。

除武漢之外，中國大陸湖北省所有城市25日解封，武漢則要到4月8日才會恢復對外交通。解封後，人員均可憑湖北健康碼「綠碼」在大陸通行。

海峽交流基金會26日表示，已洽請中華航空公司協助，指定上海兩班次航班，協助滯留湖北的台灣民眾返國；海基會即日起受理並協助乘客統一訂位。

這兩架航班的航班編號皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日及3月30日各一架次，皆是晚間7時50分從上海浦東機場起飛，預計晚間9時50分抵達桃園。

據海基會公布的「類包機」票價：12歲以上為人民幣2100元（約新台幣9000元），2到12歲為1700元，2歲以下200元。

另外，中國民航局26日晚間發布通知要求其國籍航空與外籍航空的國際航線只保留一條，每條航線減為一週不超過一班。

大陸委員會27日透過書面形式說明，有關3月29日及3月30日接載滯留湖北民眾的兩架次上海飛桃園的華航指定航班，並沒有受到陸方民航局發布通知的影響，目前仍依原定計畫作業中。（編輯：楊昇儒）1090328