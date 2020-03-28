昨日新科民進黨籍立法委員高嘉瑜在立法院質詢時，痛批政府長年用關稅保護國產車廠，未來當台灣加入CPTPP時，才能讓國人擁有合理價格購車。聽完高嘉瑜的質詢全文後，忍不住想說，高嘉瑜委員真的應該在質詢前多做點功課，否則會被國產車廠及其相關供應鏈30萬就業人口感動的淚水給淹死。

高嘉瑜認為，2000c.c.以上的進口車要課徵60.4%的各式稅負，超過新台幣300萬元以上的車款，還要加徵10%的奢侈稅，但在這種情況下，行政院各部會首長，除教育部長外，均選擇進口車，顯示政府不該再繼續用高關稅保護國產車業者。

對此，經濟部長沈榮津表示，進口車的性價比較高，希望國產車業者應再努力。對此，高嘉瑜怒批：「這句話聽了50年了！」並指出，裕隆近五年來外銷數量是零，近年國產車市占率更節節下滑，與進口車形成死亡交叉，顯示民眾寧願購買進口車，因此政府該檢討汽車關稅，俾便台灣加入CPTPP時，不會形成障礙。

其實聽完高嘉瑜的質詢後，可以發覺她重視的根本不是普羅大眾能或不能用合理的價格，買到自己屬意的車款，明確地說，其實是一腳踢開她認為台灣加入CPTPP的最大障礙──國產車業者。

暫且先不談全台灣國產車業者再加上其相關供應鏈的就業人口達30萬人左右，若真如高嘉瑜所說，可能造成這30萬人失業；也假裝不知道她「項莊舞劍、意在沛公」的那個部分。

就單純談談國產車市占率「死亡交叉」這件事情好了。事實上，若以平價車來相比，國產車與進口車之間稅負的差別，看似僅在17.5%的關稅這件事情上，但很多人不知道的事情是，台灣各國產車廠都有其技術母廠，由於台灣汽車市場的經濟規模不夠，因此關鍵零組件的價格也一直居高不下，更別提許多零組件的進口關稅也同樣居高不下。

舉例來說，約占汽車製造成本兩成左右的引擎，進口關稅就和成車一模一樣，都是17.5%。在這樣的情況下，隨著技術母廠不斷調升零件價格，台灣汽車的價格怎麼可能不上漲？而長此以往，台灣國產車又怎麼可能有市場競爭力？

再者，造成台灣車價高居不下的原因，其實根本不在於關稅，而是在於貨物稅。簡單來說，消費者所購買的每一部國產車中，其中有三分之一到四分之一是在支付貨物稅。若高嘉瑜真的想要為民喉舌，為什麼不提出取消徵收或乾脆廢除貨物稅？如此一來，不管進口車也好、國產車也罷，就算是最便宜的小車，都能立馬降價超過新台幣10萬元以上。

回過頭來講關稅好了，質詢中提到香港、日本、美國的汽車幾乎都是零關稅或低關稅，就算中國大陸的汽車關稅都比台灣來得低。但為什麼不說，日本、美國、中國大陸都有著非常成熟、遠超過經濟規模的汽車市場與汽車產業？事實上，與其他開發中國家相較下，台灣17.5%的關稅根本不算高，如印度的關稅是60%、巴西是35%、泰國是70%。

當然，相信很多人會說，台灣國產車業既然長不大，那麼為什麼不乾脆進口就好了？那麼，你一定沒聽過「汽車是火車頭工業」這句話。開發中國家發展汽車業的目的不單純是因為它能賺錢，或是供應本地的汽車需求，更重要的功能帶動相關產業的供應鏈的成長。另一方面，隨著汽車產業的升級，更能帶動新技術的成長。舉例來說，汽車零組件股中的東陽、堤維西都已經切進世界級車廠的全球供應鏈之中，另外，電動車相關零組件的能元、台達電、致茂、正葳、亞光、和大、群創等業者，都有機會走向世界，這才是國產汽車產業對台灣的真正存在價值。

更別提國產汽車產業及其供應鏈，正供養著全台灣30萬人，換言之有30萬個家庭正仰賴這個產業生活。

當然，如果台灣能夠加入CPTPP，對整體台灣產業來說都是好事，但對於汽車產業來說，政府該做的是什麼？政府該做的事情是增強國產車體質，使得國內的業者更能夠與國外的技術母廠形成整合戰力，切進技術母廠的供應鏈。在此同時，也要降低台灣汽車無端墊高的成本，如貨物稅等，才能讓台灣的汽車業，形成具有良性互動的競爭力。接著鼓勵台灣具有研發能力的廠商，如華創車電，在強化國產車體質的同時，共同協助台灣的國產車業者形成對外輸出的競爭力，才能在加入CPTPP後，形成正向循環。

我們期待，新科立委在爆料或質詢之前，都針對所要談的產業做詳盡的瞭解，多做點功課、多一點訪察，讓國會殿堂的質詢與討論更有品質。