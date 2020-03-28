「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）疫情肆虐多國，病毒傳染力強、治療時間長，讓各國的醫療及防疫體系都面臨崩潰危機，而超級傳播者的出現，更會讓疫情雪上加霜。印度近日就有 1 名 70 歲的老翁，死後才被驗出感染了新冠肺炎，而他的親友也有 27 人中鏢，當局為了圍堵疫情，甚至大動作封閉鄰近多個村莊，估計 4 萬人因此受到影響。

綜合外媒報導，這名家住印度旁遮普邦（ Punjab ）的 70 歲老人辛格（ Baldev Singh ），是名錫克教的傳教士， 3 月初他從歐洲返回後，並未落實居家隔離的自我管理，反而還去參加了有上萬人出席的錫克教 Hola Mohalla 節活動。結果他在本月 18 日因病死亡，死後被檢驗出對新型冠狀病毒呈現陽性反應，證實他感染了新冠肺炎。

消息一出，當地政府相當緊張，把辛格的親友都找來做了檢驗，據《印度斯坦時報》報導，有 27 人呈陽性反應。當局趕緊追蹤辛格生前的接觸史，並隔離與他接觸的人，甚至隔離辛格居住地區與隔壁的共 20 處村莊，總計有 4 萬人受到影響。

除了村莊居民，旁遮普邦的衛生部還必須在整個邦的範圍內進行搜索，設法找出有參加前述錫克教活動的人，隔離及被影響的人數預計都還會再增加。

截至發稿時間為止，印度已有 902 起新冠肺炎確診病例、 20 人因此死亡。印度總理莫迪（ Narendra Modi ）幾天前剛宣布，從當地時間週三（ 25 日）零時起，全國封鎖 21 天，要求民眾除購買食物、生活必需品和藥品時以外，避免出門。

By converging around shops, you are risking the spread of COVID-19. No panic buying please. Please stay indoors. I repeat- Centre and State Governments will ensure all essentials are available. https://t.co/bX00az1h7l — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2020

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。