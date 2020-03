「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」(簡稱新冠肺炎)疫情肆虐多國,病毒傳染力強、治療時間長,讓各國的醫療及防疫體系都面臨崩潰危機,而超級傳播者的出現,更會讓疫情雪上加霜。印度近日就有 1 名 70 歲的老翁,死後才被驗出感染了新冠肺炎,而他的親友也有 27 人中鏢,當局為了圍堵疫情,甚至大動作封閉鄰近多個村莊,估計 4 萬人因此受到影響。

綜合外媒報導,這名家住印度旁遮普邦( Punjab )的 70 歲老人辛格( Baldev Singh ),是名錫克教的傳教士, 3 月初他從歐洲返回後,並未落實居家隔離的自我管理,反而還去參加了有上萬人出席的錫克教 Hola Mohalla 節活動。結果他在本月 18 日因病死亡,死後被檢驗出對新型冠狀病毒呈現陽性反應,證實他感染了新冠肺炎。

消息一出,當地政府相當緊張,把辛格的親友都找來做了檢驗,據《印度斯坦時報》報導,有 27 人呈陽性反應。當局趕緊追蹤辛格生前的接觸史,並隔離與他接觸的人,甚至隔離辛格居住地區與隔壁的共 20 處村莊,總計有 4 萬人受到影響。

除了村莊居民,旁遮普邦的衛生部還必須在整個邦的範圍內進行搜索,設法找出有參加前述錫克教活動的人,隔離及被影響的人數預計都還會再增加。

截至發稿時間為止,印度已有 902 起新冠肺炎確診病例、 20 人因此死亡。印度總理莫迪( Narendra Modi )幾天前剛宣布,從當地時間週三( 25 日)零時起,全國封鎖 21 天,要求民眾除購買食物、生活必需品和藥品時以外,避免出門。

