確診2019新型冠狀病毒（COVID-19）人數持續攀升，英國首相強生也在社群媒體自爆染疫，讓全球人心慌慌。而沒想到近來又驚爆德國搖滾樂團「Rammstein」主唱Till Lindemann也遭到感染，引起討論。

據外媒報導，今年57歲的Till Lindemann昨（27）日晚驚爆感染2019新型冠狀病毒，出現高燒症狀，因此前往柏林醫院接受治療，而在經歷一個晚上的悉心照料後，他感覺狀況好多了，且病毒篩檢結果呈陰性，院方也公布了Till Lindemann的病情，提到他正在好轉中，沒有性命之憂。

而Rammstein的官方臉書也隨即發文向歌迷報平安，提到Till Lindemann身體已經好多了，已經移轉到其他病房，且病毒篩檢後為陰性，要歌迷不要擔心。歌迷得知後，也紛紛留言希望Till Lindemann早日康復，要他趕快回到舞台。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。