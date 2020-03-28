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在各類活動都因應疫情而取消的時刻，前日剛結束的 Twitch Rivals系列賽事是近期最受矚目的實況盛事之一。而這次在比賽項目同屬射擊類型遊戲的情況下，再度由本類型的實況主稱霸。在《決勝時刻：現代戰域》新推出的「奪金之王」、「大逃殺」的兩個免費模式中，連兩日由「失智禿頭美女」這個由 Xargon（Xargon0731）、KO（ko0416）、Zonda（Zondalol） 所組成的黃金打線拿下雙冠王！

這個精采組合被玩家戲稱為「三代槍神合體」，三人儘管本身就實力超群，在賽前仍花費大量的時間團練和討論，雖然在賽事過程中數度擦出「火花」，但隊伍依然保持「氣氛正確」，搶下兩天賽事的第一名寶座。

高達 5 萬美金的總獎金由「失智禿頭美女」連續兩天搶下，最高獎金 3,300 美金，總計 6,600 美金（台幣近 200,000 元） 圖：Twitch提供

第二天最後結算的「擊殺王」獎項更是讓「失智禿頭美女」隊的 KO 和 Zonda 卯足全力，在最後幾場中拚槍求頭，讓他們的隊友 Xargon 不平大喊：「他們都不理我，都衝去殺人！」最後由 Zonda 以 116 比 113，三分之差奪下「擊殺王」的寶座。首日「奪金之王」模式中則由前閃電狼《鬥陣特攻》職業選手紀囧拿下擊殺王的寶座。

擊殺王由 Zonda 以些微之差搶下。 圖：Twitch提供

本次的主播陣容由初登板的諾曼（normanismee）和射擊遊戲專精的鸚鵡羅（junopaul0718）搭配顏藝大師易先生（zax82410），為了這個在兩周前剛推出的新模式，三人都做足功課，到了攝影棚仍不斷互相交換遊戲心得，果然為觀眾帶來精彩的播報內容。

正在進行賽前熱身的顏藝大師。 圖：Twitch提供

讓賽事過程中產生爭議的「無自訂房」導致路人用外掛出現在賽事過程中，Twitch節目經理SoBaD表示：「身為平台方我們非常感謝感謝所有實況主的參加以及不吝於提出意見指教的夥伴，也要特別感謝「動視暴雪」願意與「Twitch」合辦賽事，我們理解身為一個新上線的模式必然有它的尚未完備之處，但對Twitch來說不舉辦賽事意味著讓台港澳的實況主失去拼搏獎金和舞台的機會，賽事的過程或許不盡完美但看著實況主們在賽場上努力拚鬥並大展身手的身影讓我們覺得一切都是值得的，遊戲環境並不是Twitch所能掌控的，而未來我們依然秉持著只要有機會仍會努力帶給大家精彩且豐富的賽事，謝謝大家的關注與支持，期待我們在下次的Twitch Rivals 繼續帶給大家精彩的內容！」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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