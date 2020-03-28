（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓今天新增272例武漢肺炎確診病例，增加幅度創新高，確診總數衝上1075例。外交部長陸辛在推特說，他請求中國駐菲大使派醫生來菲律賓，「但衛生部擋著不讓他們來」。

菲律賓今天通報新增272例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例、14例死亡，這是菲國單日新增病例首次來到3位數，疫情爆發後已有68人病逝。

ABS-CBN新聞網報導，陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在推特（Twitter）上說：「我請求黃大使（中國駐菲大使黃溪連）送中國醫生來給我們。口譯員不是問題…但衛生部擋著不讓他們來。不要惹毛我。讓他們入境。」

不過，陸辛不久後就刪除這則推文，並引述媒體報導說：「這件事正在解決中。」

陸辛在另一則貼文上說：「我做什麼或說什麼不是為了我自己，我不需要…我不是在告訴他們要怎麼做他們的工作，只是想讓事情完成，好讓我可以做我的工作。」

對陸辛向中國求助，網友反應不一。有網友說：「我們歡迎能獲得的所有幫助。謝謝你。」

但另一名網友表示：「信任帝國主義者。現在，你能對西菲律賓海議題說些什麼嗎？你可以要求中國停止勘測西菲律賓海嗎？」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲律賓衛生部尚未對陸辛說法做出回應。

大馬尼拉封城進入第12天，菲律賓19日起停發簽證，禁止外籍人士入境。由於航班數驟減，馬尼拉國際機場2、3、4航廈已暫時關閉，今天起僅第1航廈仍有班機起降。（編輯：周永捷）1090328