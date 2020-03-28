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《星海爭霸II》GSL超級錦標賽第一季今（28）日進行總決賽，最終Maru以4：3「讓一追三」擊敗世界冠軍Dark，拿下第一季冠軍，也是GSL超級錦標賽自2017賽季首度舉辦以來第一位人族冠軍選手。

《星海爭霸II》GSL超級錦標賽第一季今日完賽，Dark自從預選賽第一場爆冷敗給PtitDrogo後堪稱被打醒，本季超級錦標賽直到總決賽面對Maru前再沒有丟掉任何一小分，4強賽對上Trap更是30分鐘內連勝3場輾壓晉級；另一邊Maru晉級之路就艱難得多，16強開始連碰Stats、INnoVation與Solar，打得並不輕鬆。決賽中Dark更是一度以3：1率先聽牌，但Maru在Purity and Industy地圖站穩腳跟拿回1分後，最後2戰接連展示自己優異的多線操作，反觀Dark卻是氣勢由盛轉衰，最終Maru反以4：3擊敗Dark，拿下第一季超級錦標賽冠軍，也是史上第一位拿下GSL超級錦標賽的人族選手。

Maru賽後受訪時表示，自己原本的比賽目標只有進入四強，結果意外奪冠，讓他相當開心；Maru也表示由於Dark太強，才逼得他在第6與第7戰都打出高水準的多線操作，Maru表示「我意識到只有這樣才能擊敗Dark。」冠軍Maru獲得1萬美元的冠軍獎金，另外他也與其他四強選手Trap、Solar、Dark一起獲得GSL第一季16強種子資格。賽後GSL官方也公告了GSL第一季季賽將在4月11日正式舉辦，預選賽將在4月1日與2日進行。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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