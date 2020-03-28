因應武漢肺炎疫情影響，東京奧運確定延期辦理，這也讓各國屆時的選才可望有更多元的選擇。

根據日媒《體育報知》報導，日本武士隊幹部對於東京奧運延期抱持著正面樂觀的看法，並且點名了多位各隊及力培養的未來中流砥柱，他們認為延期一年，年輕球員們多了一年的磨練、比賽經驗，有機會入選武士隊。

日本武士隊監督稻葉篤紀日前曾表示東京奧運名單將會以世界棒球12強為基礎，不過現在延期一年，也讓他可以針對年輕球員有更多的關注，日本武士隊幹部隊於這一年中年輕球員的急速成長感到期待。

日媒更直接點名了包含2019年的兩位話題投手，羅德隊佐佐木朗希及養樂多隊奧川恭伸，還有甲子園的話題投手日本火腿隊吉田輝星；野手方面包含廣島隊小園海斗、中日龍隊根尾昂、羅德隊藤原恭大、日本火腿隊清宮幸太郎都是有機會挑戰武士隊名單的人選。

中心打線的強力人選更提出了接下球隊四棒重任的養樂多隊新人王村上宗隆、讀賣巨人岡本和真的大膽想法。

對於地主日本隊而言，2000年雪梨奧運開放職業球員參賽以來，最佳成績是2004年雅典奧運的銅牌，甚至沒打進過金牌戰，武士隊想組出夢幻國家隊的企圖心可想而知，然而，廣納人才絕對是必行的，所以納入有實績的年輕人自然也不讓人感到意外。