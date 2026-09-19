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📌以下為本文重點：

▲高雄AAA座位圖、票價。（圖／翻攝拓元）

AAA全面開賣時間、哪裡買？

AAA搶票前先做好的「3個步驟準備」

拓元每場只能買2張 以前買過的也算

刷卡失敗先查訂單 開賣後30分鐘可轉ATM

AAA全面開賣搶票重點QA

AAA高雄時間、地點、票價、2天出席卡司

AAA 2026高雄頒獎典禮將於12月5日、6日在高雄國家體育場登場，今（19）日下午1點正式迎來一般售票，在tixCraft拓元售票系統全面開賣，每個會員帳號限制「每場最多2張、全節目最多4張」，而且前面AAA優先購、早鳥票、永豐及三星優先購已經買到的票全部都算在內，《NOWNEWS今日新聞》整理9月19日AAA高雄全面開賣時間、搶票前準備、拓元帳號限制、刷卡失敗處理方式，以及12月5日、6日完整卡司，下午1點前先把真正會卡住買票的細節處理好。1、AAA全面開賣時間、哪裡買？2、AAA搶票前先做好的「4個步驟準備」3、拓元每場只能買2張 以前買過的也算4、刷卡失敗先查訂單 開賣後30分鐘可轉ATM5、AAA全面開賣搶票重點QA6、AAA高雄時間、地點、票價、2天出席卡司開賣時間：2026年9月19日（六）13:00購票平台：tixCraft拓元售票系統購票資格：一般售票，不需要永豐、三星等優先購資格購票上限：每個拓元會員帳號每場最多2張、全節目最多4張購票連結：AAA全面開賣使用拓元售票，購票前必須完成會員註冊及手機驗證，沒有驗證就不能買。9月19日開賣前先登入一次，確認帳號、密碼都正確，手機驗證也已完成，別等下午1點才在處理登入問題。拓元限制每個會員帳號「每場最多2張、全節目最多4張」，前面透過AAA優先購、早鳥票、永豐優先購、三星優先購買到的票都會一起算。之前搶過票的人先進「訂單查詢」算清楚，假設12月5日已經買滿2張，9月19日就不能再買當天場次。全面開賣採信用卡付款，進入付款頁面後還得完成刷卡程序，因此信用卡額度、網路交易功能及接收OTP簡訊的手機先確認好。9月19日雖然叫「全面開賣」，但購票張數不會重新計算。拓元規定同一會員帳號每場最多2張、全節目最多4張，而且前面各階段已經買到的票全部累計，因此前面買過多少，會直接影響9月19日還能搶多少。9月19日下午1點開賣後，如果在13:00～13:30刷卡失敗、有特殊處理機制，可先到拓元「訂單查詢」看看，系統會陸續將失敗訂單改成ATM付款，只要出現虛擬帳號，在期限內完成轉帳就可以；但13:30之後刷卡失敗，就得重新搶票。Q：AAA全面開賣幾點開始？A：9月19日下午1點正式開賣，這一波不需要永豐、三星等優先購資格，一般粉絲即可購票。Q：一個拓元帳號可以買幾張？A：每場最多2張、全節目最多4張。如果之前已經透過其他售票階段買過，全部都會一起計算。Q：可以自己選座位嗎？A：不行，AAA高雄採電腦配位，因此進入購票頁面後主要選擇場次、票價及張數，座位由系統配置。Q：頁面顯示售罄，還要不要繼續看？A：可以。未完成付款、取消或退票的票券可能重新釋出，但沒有固定釋票時間，仍以拓元頁面當下顯示為準。Q：13:00刷卡失敗，要重新搶嗎？A：先不要。13:00～13:30刷卡失敗的訂單會陸續轉成ATM虛擬帳號付款，先到「訂單查詢」確認；13:30之後刷卡失敗才需要重新購票。演出日期：2026年12月5日（六）紅毯時間15:00、典禮時間17:002026年12月6日（日）紅毯時間15:00、典禮時間17:00演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）演出票價： 6980、5980、4980、3980、2980、1980、輪椅席3490主持人：周子瑜、成韓彬演 員：高允貞、金宣虎、金秀賢、多賢、文相敏、朴智煥、朴志訓、裴宗玉、安孝燮、尹敬浩、李多熙、李洪耐、秋泳愚、許南俊歌 手：浪花男子、NEXZ、多榮、RIIZE、LNGSHOT、RESCENE、MONSTA X、SUPER JUNIOR-D&E、OURBIRTHDAY、IDID、&TEAM、告五人、ATEEZ、Xdinary Heroes、然竣、ALLDAY PROJECT、WOODZ、元弼、ITZY、周憲、YENA、KISS OF LIFE、KickFlip、tripleS、Hearts2Hearts主持人：張員瑛、池昌旭演 員：金裕貞、金載原、金惠奫、文相敏、道枝駿佑、邊佑錫、尹敬浩、音文碩、李多熙、李相二、李鐘圓、張多皒、許成泰、惠利歌 手：NEXZ、多榮、LNGSHOT、RESCENE、MEOVV、朴志訓、成韓彬、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ旼琦、ATEEZ星化、ATEEZ友榮、NMIXX、YUNA、ZEROBASEONE、周子瑜、ITZY彩領、CORTIS、QWER、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、TUIDE、tripleS