▲ （圖／新頭殼）
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就在新型冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情搗亂下，《英雄聯盟》各賽區的春季賽可以說是備受影響，不過仍有許多賽區已經陸續決定季後賽名單，又或者是無緣季後賽，例如北美勁旅 Team Liquid （TL）。

Team Liquid 自建軍以來四度奪下聯賽冠軍，但經歷改組之後表現卻不如預期，本季更是成績慘澹，屢屢墊底的他們在昨（28）日不敵 FLY 確定告別季後賽，這也是他們自隊伍成立以來首次無緣 LCS 的季後賽。

確定無緣季後賽後，Doublelift 更新推特表示：「真的爛，現在有很多粉絲告訴我們即使跌倒了也要站起來，雖然目前很難看到希望，但我們不會放棄。」而先前他便曾在實況中檢討過隊伍問題，他表示問題出在團隊溝通，意見屢屢相左也讓他們的團戰看起來亂成一團，他更直言：「當你不知道遊戲中該做什麼事，那你就無法在機會來臨時做出先發制人的攻勢。

TL無緣季後賽的確喪失了不少看點，但閒下來的 Doublelift 應該會針對季後賽發表自己的見解，屆時應該看頭十足，而因應武漢肺炎疫情，《英雄聯盟》歐美賽區 LEC & LCS 的季後賽也將採線上舉行，也不會有閉門戰的選項，誰能奪下春季冠軍，將在四月中揭曉。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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