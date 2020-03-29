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就在新型冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情搗亂下，《英雄聯盟》各賽區的春季賽可以說是備受影響，不過仍有許多賽區已經陸續決定季後賽名單，又或者是無緣季後賽，例如北美勁旅 Team Liquid （TL）。

Team Liquid 自建軍以來四度奪下聯賽冠軍，但經歷改組之後表現卻不如預期，本季更是成績慘澹，屢屢墊底的他們在昨（28）日不敵 FLY 確定告別季後賽，這也是他們自隊伍成立以來首次無緣 LCS 的季後賽。

really sucks. lots of fans have told me in low moments that it’s about if you can get back up after you get knocked down. hard to see the light at the moment but we won’t give up. — Yiliang Peng (@TLDoublelift) March 29, 2020

確定無緣季後賽後，Doublelift 更新推特表示：「真的爛，現在有很多粉絲告訴我們即使跌倒了也要站起來，雖然目前很難看到希望，但我們不會放棄。」而先前他便曾在實況中檢討過隊伍問題，他表示問題出在團隊溝通，意見屢屢相左也讓他們的團戰看起來亂成一團，他更直言：「當你不知道遊戲中該做什麼事，那你就無法在機會來臨時做出先發制人的攻勢。」

TL無緣季後賽的確喪失了不少看點，但閒下來的 Doublelift 應該會針對季後賽發表自己的見解，屆時應該看頭十足，而因應武漢肺炎疫情，《英雄聯盟》歐美賽區 LEC & LCS 的季後賽也將採線上舉行，也不會有閉門戰的選項，誰能奪下春季冠軍，將在四月中揭曉。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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