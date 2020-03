新頭殼newtalk

就在新型冠狀病毒疾病(武漢肺炎)疫情搗亂下,《英雄聯盟》各賽區的春季賽可以說是備受影響,不過仍有許多賽區已經陸續決定季後賽名單,又或者是無緣季後賽,例如北美勁旅 Team Liquid (TL)。

Team Liquid 自建軍以來四度奪下聯賽冠軍,但經歷改組之後表現卻不如預期,本季更是成績慘澹,屢屢墊底的他們在昨(28)日不敵 FLY 確定告別季後賽,這也是他們自隊伍成立以來首次無緣 LCS 的季後賽。

really sucks. lots of fans have told me in low moments that it’s about if you can get back up after you get knocked down. hard to see the light at the moment but we won’t give up.

— Yiliang Peng (@TLDoublelift) March 29, 2020