2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）持續延燒，近日歐美地區疫情大爆發，目前美國本土確診病例快速增加，累計個案達 12 萬 3750 例，居全球之冠。對此，就有網友討論「三月份美國對於口罩的變化態度」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出，有點搞不懂美國防疫邏輯，三月初說「戴口罩沒必要，也沒用」；三月中說「沒有 N95 戴外科口罩也可以」；月底了改說「一般人或許也應該戴口罩」，台灣人防疫做得不錯真的在於口罩戴的很快，也有許多人不信「健康的人不用戴口罩」等等。

「但美國人似乎還是大部分人不習慣戴，明明他們講話距離超近又大聲，他們難到真以為咳嗽跟打噴嚏才會有飛沫嗎？應該由川普出面示範戴口罩並呼籲吧！這樣估計美國戴口罩的比例就會暴漲」。

貼文一出，網友紛紛回應「真的，現在才說要戴口罩真的太慢，都 12 萬確診了，超傻眼」、「現在是想戴也不夠了」、「現在才說要戴口罩根本太慢了」、「全世界的公衛觀，都在這一疫重洗」、「歐美人對口罩應該大改觀了…」、「希望歐美人不要再有瞧不起戴口罩的想法了，盼疫情趕緊趨緩」。

事實上，早在疫情爆初期，不少人出門就會配戴口罩，但因為文化差異的緣故，不少旅外的台灣人就曾在網路上討論「戴口罩」走在路上會被歐美國家的民眾側目，如今美國疫情爆衝，媒體改稱「一般人或許應該戴口罩」，也讓不少網友認為防疫動作實在太慢。（張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。