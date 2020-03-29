世界衛生組織高級顧問艾沃德28日接受港媒訪問，但訪問中提到台灣兩字時，視訊疑斷訊。外交部長吳釗燮29日發Twitter大酸「WHO連台灣兩個字都不能提？」並籲對抗疫情時WHO應把政治放一邊。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）新慣肺炎疫情在全球持續延燒，世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德昨天接受香港電台記者視訊訪問，被問到世衛是否重新考慮接納台灣時，他一度顯然裝作沒聽見，接著疑似切斷視訊。重新接通後，記者再提問台灣，艾沃德顧左右而言他，稱讚中國防疫做得很好。

吳釗燮中午在推特上發文引用該段訪問，並酸「哇，在WHO連台灣兩個字都不能提啊？」並強調，在對抗全球大流行疫情的時刻，WHO應該把政治放一邊。

吳釗燮也說，現在有來自40多個國家、超過450篇的國際媒體報導，高度肯定台灣對抗武漢肺炎的作為；這些報導都沒有將台灣當成中國的一部分，WHO應參考這些報導。