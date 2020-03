世界衛生組織高級顧問艾沃德28日接受港媒訪問,但訪問中提到台灣兩字時,視訊疑斷訊。外交部長吳釗燮29日發Twitter大酸「WHO連台灣兩個字都不能提?」並籲對抗疫情時WHO應把政治放一邊。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)新慣肺炎疫情在全球持續延燒,世界衛生組織(WHO)高級顧問艾沃德昨天接受香港電台記者視訊訪問,被問到世衛是否重新考慮接納台灣時,他一度顯然裝作沒聽見,接著疑似切斷視訊。重新接通後,記者再提問台灣,艾沃德顧左右而言他,稱讚中國防疫做得很好。

吳釗燮中午在推特上發文引用該段訪問,並酸「哇,在WHO連台灣兩個字都不能提啊?」並強調,在對抗全球大流行疫情的時刻,WHO應該把政治放一邊。

吳釗燮也說,現在有來自40多個國家、超過450篇的國際媒體報導,高度肯定台灣對抗武漢肺炎的作為;這些報導都沒有將台灣當成中國的一部分,WHO應參考這些報導。

Wow, can’t even utter “Taiwan” in the WHO? You should set politics aside in dealing with a pandemic. FYI @WHO, 450+ news reports from 40+ countries so far positively covered #Taiwan’s handling of #COVID19. These reports do not mistake us as part of China & #TaiwanCanHelp. JW https://t.co/KbupbUb7NG

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) March 29, 2020