新頭殼newtalk

20日剛推出的FPS遊戲《毀滅戰士：永恆》大受歡迎，Steamdb網站估計上市至今已在Steam上售出超過百萬套，口碑亦不俗。近日有一名玩家發現可以透過Cheat Engine軟體修改腳本調整遊戲攝影機視角，讓原本是第一人稱的《毀滅戰士：永恆》改成以第三人稱方式遊玩。

FPS遊戲《毀滅戰士：永恆》自推出前就萬眾矚目，推出後更是大受歡迎，自20日推出至今，Steamdb估計已經賣出超過百萬套，最高同時遊玩人數更是突破10萬人紀錄，目前在Steam上也獲得壓倒性好評。近日有一名玩家發現，透過Cheat Engine軟體修改遊戲腳本，就可以讓原本是是第一人稱的《毀滅戰士：永恆》改成以第三人稱方式遊玩，呈現出相當不同的風貌。

當然，由於《毀滅戰士：永恆》原本就不是設計給第三人稱模式遊玩，所以遊玩過程中還是會看到一些不合理的狀況，例如開槍槍口火光特效會從右下角處出現、掛勾動畫會憑空出現等，不過畢竟是非正常遊戲造成。需要注意的是，使用Cheat Engine可能會導致玩家電腦被反作弊軟體偵測，並可能導致帳號被封禁，玩家想嘗試的話可得小心。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

延伸閱讀：

《英雄聯盟》柿子挑軟的吃！MAD成G2季後賽首輪對手

《鬥陣特攻》噁男！Mouffin性騷擾未成年少女遭禁賽