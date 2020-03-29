長輩使用通訊軟體的習慣及用詞與年輕人不盡相同，因此常發生一些趣事。日前就有一名男大生接到母親溫馨的關懷，沒想到問到有沒有交女友時，竟突然狠嗆兒子，讓男大生又好氣又好笑。

一名男大生 28 日在 Dcard 分享與媽媽相處的軼事，苦笑「最怕我媽突然的關心」。他突然接到媽媽傳訊息，關心他在學校上了什麼課、女同學多不多，原本氣氛還很溫馨，接著媽媽突然拋出一句「有女朋友嗎？」他回答沒有之後，媽媽突然連嗆聲 2 句「爛」、「遜爆了」。這位男大生看了雖傻眼又好笑，「想必這個答案我媽一定也很失望，不然回覆怎麼跟吃到炸藥一樣」。

不過這位嗆辣媽媽不只對他如此，男大生加碼分享妹妹與媽媽的對話內容，只見妹妹分享試穿照片，詢問該不該買這件衣服，媽媽的回覆則是「好像還不錯，可是臉好醜喔！」突然的砲火攻擊讓妹妹猝不及防，讓男大生笑翻，「求我妹的心理陰影面積」。

網友們看了也覺得媽媽的直白用語很有趣，「你媽會不會太可愛」「媽媽很會嘴」「表示感情好」，還有人建議原 Po ，乾脆回媽媽有交男朋友，看媽媽會怎麼接招，男大生則表示「有次回家，我媽真的跟我說，交男朋友沒關係，一樣帶回家給媽媽看」，這家人的幽默互動令人羨慕。（編輯：林奐妤）