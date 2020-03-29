2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）持續延燒，各國確診人數持續攀升，尤其歐美地區不少國家雖已封城，但疫情卻不見趨緩，單日確診數持續突破新高。對此，就有網友整理「全球感染人數的時間軸」貼文引發廣大迴響。

原 PO 在 PTT 貼文指出「按照目前全球確診總數來看的話，從第一個病例到第一萬個病例大約是過了一個月，但從第一萬個到第兩萬個只用了 3 天，接著從 2 月 19 日開始，中國確診病例數新增幅度大量降低，每確診萬例個案的天數又再度被拉長」。

「而確診 10 萬個病例為 3 月 6 日，疫情大約延燒了 2.5 個月左右；直至近日， 20 萬至 30 萬僅 4 天； 30 萬至 40 萬僅 3 天； 40 萬至 50 萬為 2 天， 50 萬到 60 萬竟然只剩下 1 天，未來一兩個禮拜的數據最重要，若能見病例增加 10 萬為一單位天數再拉長，表示高峰點已到，或許是全球疫情趨緩的唯一曙光」。

貼文一出，網友紛紛回覆「後面的數字太驚人了…」、「原本以萬單位，後來居然變成十萬為一個單位」、「單看確診人數根本不準吧，中國的數字無法參考」、「單看義大利，美國這些國家，中國的數字不實的真相很難參考」、「真的這一兩週關鍵了，如果突破百萬，中國臉更腫而已」、「其實有個盲點，就是蓋牌和檢驗能量的極限，真正反曲點在那還難說」。（編輯：張嘉哲）

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