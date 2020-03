2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )持續肆虐,我國政府在第一時間祭出多項措施來抵擋疫情,防疫的表現也獲得各國媒體評出高分,但因台灣並未是世界衛生組織的成員國,也引來不少國家聲援。對此,就有網友討論「台灣還有可能加入 WHO 嗎?」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「這次防疫台灣是數一數二的好,但 WHO 很火大,直說台灣在搞政治小動作,這樣台灣還有可能加入 WHA 嗎?還是會被制裁阿,畢竟各國都出來聲援了也是沒效,美國是不是也管不動 WHO ?」

貼文一出,網友紛紛回應「不加入也好,台灣靠這次防疫證明靠自己也可以!」、「現在台灣反而沒有在 WHO 還感到慶幸,有了自我判斷,防疫做的更紮實」、「 WHO 是政治團體啊,大家整個搞錯了吧?」、「都被掛電話了,怎加入?根本政治團體來著」、「加入這組織能幹嘛?台灣的防疫證明沒 WHO 仍然能自立自強」、「經過這次知道 WHO 是政治團體了,以前整個搞錯,笑死人」。

而多數網友痛批 WHO 為「政治團體」的原因在於,即便台灣防疫獲得多國讚賞,但卻仍因兩岸主權問題無法加入世界衛生組織,日前香港記者訪問世衛高級顧問時,提及「是否考慮讓台灣成為會員一事」竟遭到對方掛斷電話,引發「政治凌駕於國際衛生之上」、「世衛中立性不足,國際政局影響作業」等討論。(編輯:張嘉哲)

