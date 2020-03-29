2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）持續肆虐，我國政府在第一時間祭出多項措施來抵擋疫情，防疫的表現也獲得各國媒體評出高分，但因台灣並未是世界衛生組織的成員國，也引來不少國家聲援。對此，就有網友討論「台灣還有可能加入 WHO 嗎？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「這次防疫台灣是數一數二的好，但 WHO 很火大，直說台灣在搞政治小動作，這樣台灣還有可能加入 WHA 嗎？還是會被制裁阿，畢竟各國都出來聲援了也是沒效，美國是不是也管不動 WHO ？」

貼文一出，網友紛紛回應「不加入也好，台灣靠這次防疫證明靠自己也可以！」、「現在台灣反而沒有在 WHO 還感到慶幸，有了自我判斷，防疫做的更紮實」、「 WHO 是政治團體啊，大家整個搞錯了吧？」、「都被掛電話了，怎加入？根本政治團體來著」、「加入這組織能幹嘛？台灣的防疫證明沒 WHO 仍然能自立自強」、「經過這次知道 WHO 是政治團體了，以前整個搞錯，笑死人」。

而多數網友痛批 WHO 為「政治團體」的原因在於，即便台灣防疫獲得多國讚賞，但卻仍因兩岸主權問題無法加入世界衛生組織，日前香港記者訪問世衛高級顧問時，提及「是否考慮讓台灣成為會員一事」竟遭到對方掛斷電話，引發「政治凌駕於國際衛生之上」、「世衛中立性不足，國際政局影響作業」等討論。（編輯：張嘉哲）

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