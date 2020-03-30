台南近期房市交易熱絡外，連店面、土地等商用不動產交易熱度高，除較高資產客戶或建商等投資店面、土地，也有不少自然人霸氣買土地自建房屋，尤其鍾愛未來發展性大、生活機能佳的重劃區土地。

台南市地政局27日公告標售區段徵收土地，共6標13筆，集中在東區新都心段、中西區星鑽段，由於是熱門區段，一般評估全數標脫機會大。而事實上，台南地區從去年底至今，商用不動產詢問度一直很高，陸續促成不少交易。

信義房屋永康復國店店長李聿旌表示，近期股市等投資品項不太穩定，國外疫情狀況也不見好轉，不少人將資金收回來挹注在房地產市場，且不只鎖定住宅產品，具收益性的店面、土地也受到矚目。客戶尤其喜愛在交通要道、學區或商圈附近購買店面，方便出租，也有原本在中國等地設廠者，欲回台灣購地設廠。

李聿旌舉例，永華重劃區周邊有崑山國小、探索教育公園、傳統市場，街道是棋盤式，頗受打算購地自建的客戶青睞。這纇客戶多半不愛建設公司設計的住宅產品，手頭也有餘裕，自建自住雖然成本較高，住起來卻比較符合個人需求，多數購買坪數約為30至50坪土地，單坪成交行情約在30至35萬。

信義房屋台南東寧店店長林毅則說，台南店面與土地交易從去年底至今都相當熱絡，經手數筆交易案，金額達2000萬至億元。其中土地部分，交易坪數高達700至800坪，多為客戶用來興建廠房，小的則約30至40坪，以自建住宅居多。

林毅同樣指出，客戶看中重劃區的未來發展性，三大最受青睞區域包括台南高鐵附近，行情落在單坪16至18萬，永康市政段26至28萬，安南九份子重劃區則在20至22萬間。