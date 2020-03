世界衛生組織( WHO )高級顧問艾沃德( Bruce Aylward ), 28 日接受港媒訪問時,面對記者追問台灣防疫及參與世衛等相關議題時,閃爍其詞的表現,再度引起外界對世衛組織政治中立的質疑,台灣外交部長吳釗燮因而在推特上發文大酸世衛是否連「台灣」都不能提。而世衛則於 29 日回應稱,將會吸收包含台灣在內所有地區的經驗,至於台灣加入世衛組織的問題,則是取決於世衛成員國。

世衛在聲明中提到,台灣在世衛的成員資格問題( Taiwanese membership in WHO ),主要取決於世衛會員國,而不是該組織的工作人員。然而,為了因應新型冠狀病毒肺炎的全球大流行,世衛組織正與所有有關的衛生部門密切合作,其中包含台灣的專家。

此外,世衛也指出,目前台灣的新冠肺炎感染率相對較低( Taiwanese caseload ), WHO 會密切關注情勢發展,也會向包括台灣在內的各地區衛生部門汲取經驗,以便向全球分享最佳做法。

艾沃德日前接受香港電台記者視訊訪問,被問及台灣加入世衛的問題時,先是聲稱沒聽清楚記者的問題,接著又在對方重新提到台灣時,要記者直接問下 1 題,後來甚至「疑似」斷訊,讓訪問的記者相當傻眼。

雖然該名香港記者有再次被聯絡上艾沃德,但他聲稱先前回應的問題已有談過中國,而中國不論「任何地區」,在這次的防疫都表現得很好,仍然避免談論與台灣有關的問題。

‼️WOW‼️ Bruce Aylward/@WHO did an interview with HK's @rthk_news & when asked about #Taiwan he pretended not to hear the question. The journalist asks again & he hangs up!

She calls back & he said "Well, we've already talked about China."

