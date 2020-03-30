世界衛生組織( WHO )高級顧問艾沃德（ Bruce Aylward ）， 28 日接受港媒訪問時，面對記者追問台灣防疫及參與世衛等相關議題時，閃爍其詞的表現，再度引起外界對世衛組織政治中立的質疑，台灣外交部長吳釗燮因而在推特上發文大酸世衛是否連「台灣」都不能提。而世衛則於 29 日回應稱，將會吸收包含台灣在內所有地區的經驗，至於台灣加入世衛組織的問題，則是取決於世衛成員國。

世衛在聲明中提到，台灣在世衛的成員資格問題（ Taiwanese membership in WHO ），主要取決於世衛會員國，而不是該組織的工作人員。然而，為了因應新型冠狀病毒肺炎的全球大流行，世衛組織正與所有有關的衛生部門密切合作，其中包含台灣的專家。

此外，世衛也指出，目前台灣的新冠肺炎感染率相對較低（ Taiwanese caseload ）， WHO 會密切關注情勢發展，也會向包括台灣在內的各地區衛生部門汲取經驗，以便向全球分享最佳做法。

艾沃德日前接受香港電台記者視訊訪問，被問及台灣加入世衛的問題時，先是聲稱沒聽清楚記者的問題，接著又在對方重新提到台灣時，要記者直接問下 1 題，後來甚至「疑似」斷訊，讓訪問的記者相當傻眼。

雖然該名香港記者有再次被聯絡上艾沃德，但他聲稱先前回應的問題已有談過中國，而中國不論「任何地區」，在這次的防疫都表現得很好，仍然避免談論與台灣有關的問題。

‼️WOW‼️ Bruce Aylward/@WHO did an interview with HK's @rthk_news & when asked about #Taiwan he pretended not to hear the question. The journalist asks again & he hangs up! She calls back & he said "Well, we've already talked about China." ENJOY+SHARE THE MADNESS! #CoronaVirus pic.twitter.com/jgpHRVHjNX — 😷Hong Kong World City 🖐🏻☔️ (@HKWORLDCITY) March 28, 2020

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