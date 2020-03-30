3月18日，台灣正式宣佈所有的外籍人士非特殊理由無法入境台灣，我在同一天，因為工作關係不得不從相對安全的台灣，飛往「封城」傳言不斷的紐約。出發前，周遭的親友都擔心地問我：「快要封城了，聽說當地在搶物資了，會不會買不到東西？」

主流媒體對於美國疫情，不斷報導「可能隨時封城」、各大超市搶購物資、還有從歐洲飛往美國的旅客塞爆各大機場等等的新聞，對於自己要前往當時確診人數已經破千的紐約，心裡多少感覺有點不安，一上飛機就趕緊消毒並全程戴著口罩，也做好心理準備下飛機後面對大排長龍的檢疫人潮。

長榮航空BR032的航班，3月18日抵達紐約JFK機場，可能因為取消歐洲航班的原因，只有我們這一架飛機降落，入境旅客非常少，但是令我驚訝的是，海關只問了我從哪裡飛往美國、來美國之前去過哪些地方、行李箱有沒有裝食物，就通關放人。全程沒有詢問我的身體狀況、也沒有檢疫人員測量我的額溫，甚至所有在機場的海關人員，只有不到三分之一的人帶上了口罩。

一路上從機場回到曼哈頓，路上的行人比以往少了八成以上，本來熱鬧的大蘋果，因為政府下令餐廳不得內用、酒吧不能營業，頓時變得黯淡無比，載著我的華人司機說，他們的機場接送公司，本來每天有將近300輛車營業，疫情在美國爆發後，現在每天只出20輛車左右，損失慘重。

休息了一晚，懷著忐忑的心情到了超市，想為之後最糟的狀況做準備，沒想到迎接我的是，超市放著歡樂的音樂、店員歡喜地跟著哼唱，新鮮的蔬果、肉品、果汁、牛奶全都貨源充足，走到能久放的罐頭跟義大利麵區，貨架上的確有搶購的狀況，但是還是有少數貨源剩下，衛生紙也還能買得到。而整個超市的人除了幾個亞裔顧客之外，店員、行人通通都沒有人戴口罩，也沒有台灣公共場所到處能看得到的消毒酒精。

美國人本來就沒有戴口罩的習慣，而且武漢肺炎1月初開始流行，當時所有在美留學生就發起了「買口罩救祖國」的運動，一包包把口罩買光寄往中國，所以即使現在美國人想戴口罩保護自己，大多也面臨買不到口罩的窘境。近期不斷因為口罩發出哀號的，是美國防疫第一線的醫護人員，許多醫院已經沒有N95口罩，一般醫療口罩的數量也開始告急，然而對於這樣的狀況，目前除了依賴民間的捐贈，像是台灣政府那樣有魄力徵收口罩的作法，還遲遲不見美國政府有動作。

截至目前，紐約州的確診病例已經超過5萬起，讓我不禁心想，這到底是場天災還是人禍？武漢肺炎1月初開始流行，當時地理位置遙遠的美國在第一時間斷了中美航班，也宣布14天內曾經造訪中國的外籍人士不許進入美國，本來以為疫情會因此嘎然而止，沒想到不僅沒擋住疫情，還讓美國城了重災區，很大的主因就是美國政府輸給了「過於自信」。從一開始的認為這只是「比較嚴重的流感」，到現在在海關還是沒有安排檢疫人員控制境外移入情形，讓人不禁擔憂，這波疫情在美國，不知道要多久才能過去。

●作者：翁琬柔／主播、國際新聞記者，日本慶應義塾大學碩士，現於紐約攻讀媒體管理。

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