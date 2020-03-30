新頭殼newtalk

《英雄聯盟》雖然LCS春季賽台灣時間今晨「理論上」是例行賽最後一日賽程，卻在近乎完美的劇本鋪寫下，我們有加賽日可以看了！明日清晨3點起共有四場加賽等著看，由100 Thieves、FlyQuest、Evil Geniuses（均10勝8負）爭奪第二種子席次，前兩隊先交手，勝者將迎戰後者；而Dignitas、Immortals、Golden Guardians、（均8勝10負）爭奪第六種子席次，同樣為前兩隊先交手，勝者挑戰後者。

明日清晨多達四場加賽。 圖：翻攝自LCS

NA總是不令人失望，看完整個賽季也證明了就算有一支隊伍多數時間都待在前段班或後段班，只要靠兩三周衝刺，一切都可能改變！重返聯盟的Immortals雖然首輪取得5勝4負不俗成績，但第二輪竟9戰僅取得3勝，特別是今晨捍衛季後賽最後一席、第六種子的關鍵戰役，仍無法取勝Evil Geniuses，得與三隊拚加賽爭奪季後賽資格。

最勵志的反例就是IMT今日對手Evil Geniuses，作為《英雄聯盟》老牌戰隊的他們同樣在本季重返聯賽，並網羅「義大利Faker」Jiizuke、前世界冠軍韓籍AD Bang與丹麥打野好手Svenskeren等明星選手，卻在開季前五場僅取得1勝，更有Bang不滿隊伍的公開受訪批評的訪問片段出現；首輪最後取得4勝5負的EG在第二輪力圖振作，豪取6勝3負，一舉來到並列第二名之列。

今日賽果有多場以下剋上－除了TL與IMT以外。 圖：翻攝自LCS

今日賽果更是奇蹟，差點就要有四隊8勝10負搶一張季後賽席次可以看，包括Immortals敗給Evil Geniuses、Golden Guardians擊敗二當家FlyQuest、Team Dignitas擊敗Team SoloMid，這幾乎完美寫給Team Liquid最後叩關季後賽機會的劇本，後者卻還是在一場45分大戰敗給Cloud9，確定被屏除在季後賽之外。

除了替TL惋惜外，目前LCS劇本還是很有趣！明天將展開多達四場加賽，分別有各自三隊爭取第二種子及第六種子的位置。第二種子部分目前共有100 Thieves、FlyQuest、Evil Geniuses均10勝8負，比較進階數據後由前兩隊先交手，勝者將挑戰Evil Geniuses，當然上述三隊都已經確定進季後賽，只差在種子序的差別。

第二部分是攸關能否打進季後賽的第六種子，目前Dignitas、Immortals、Golden Guardians均8勝10負，同樣將由前兩隊先交手，勝者將挑戰Golden Guardians，這邊的加賽將只有一支隊伍笑到最後，落敗的兩隊就得先放春假啦。

其他確定排名如下－Cloud9 17勝1負（第一名）、Team SoloMid 9勝9負（第五名）、Team Liquid 7勝11負（第九名）、Counter Logic Gaming 3勝15負（第十名）。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

延伸閱讀：

《英雄聯盟》無緣季後賽！Doublelift：真的爛

《英雄聯盟》大師兄五連冠紀錄中止！TL負C9無緣加賽拚季後賽