2019新型冠狀病毒COVID-19全球肆虐，口罩成為人人必備品，中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，目前口罩產量夠也已經追上來，為了方便民眾，決定自從4月9日起，下周四開始，小孩原本7天5片，變成14天10片，大人7天3片，變14天9片。且海外部分，決定二等親內可以一次寄送30片。

之前中央表示，口罩原本一天產量為180萬片，現在平均一天是1200萬片，未來還會再拉高。而隨著產能增加，中央流行疫情指揮中心指揮官表示，口罩生產量已經跟上，因此決定自4月9日起，下周四開始，小孩原本7天5片，變成14天10片，可以一次購買兩個禮拜的量，大人部分也從7天3片變14天9片。

陳時中表示，以往要分單雙號，但現在都可以，要哪天去排都能買到，以往小孩得買小孩的，但有人反應小孩可能要戴到大人的，因此現在也不再限制，不論要買大人或小孩的都可以。另外再加上線上可購買，希望讓大家都能方便買到，但他也呼籲大家應該要好好使用。

陳時中也說，考量有些國人在海外沒有口罩可用，現在決定海外家人在二等親內，考量郵遞費用昂貴，因此一次可寄送30片，相關報關也會簡化，這樣等於兩天可用一片，希望讓大家都安心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。