世界衛生組織（WHO）的高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）日前接受香港媒體訪問時，一聽到記者提問關於台灣的相關問題，他竟裝聾作啞還掛掉視訊，影片公開後立即引起各界關注，而「董事長樂團」的貝斯手林大鈞獲知此事後，立刻在臉書開嗆。

艾沃德近日接受《香港電台》訪問，當記者提問「是否會考慮讓台灣重新被世衛組織接納」時，他整個人定格，如同靜止畫面，之後便表示自己沒聽清楚問題，記者隨即復述，怎知道卻被他硬生生打斷，要求直接進行下一個提問，記者繼續追問，沒想到卻疑似被他切斷通訊，再次接通後，艾沃德轉移話題表示：「我們已經談論過中國了，你看中國各地，他們的防疫都做得很好。」反應讓人傻眼。

此段WHO官員與記者對話的影片公開後引起許多人不滿，其中藝人林大鈞火大分享新聞，並在臉書上發文痛罵：「有錢能使鬼推磨，黑鬼白鬼都可以。」網友看到後，也紛紛留言表示：「誇張」、「比扯鈴還扯」。

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