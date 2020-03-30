比我的預期更快，美國確診病例已經突破十萬。

不是預言。是預期。預言是主觀期待，預期是客觀分析。只要保持客觀，就知道美國的疫情不樂觀。非常不樂觀。

這個數字，不只是全球第一。而且，遙遙領先世界各國。這再度清楚說明一件大家常常混為一談的觀念：其實，醫療水準、公衛水準是兩回事兒。美國的尖端醫療水準是沒有問題的。但是，公衛水準牽涉到流行病學調查、統計、追蹤、應對措施，這絕大部份就跟醫療專業不直接相關，而是施政態度和能力的問題。

這點，歐美國家這次都倍受折磨。

曾經，這個世界都相信：地球上如果有天堂，天堂一定在歐洲。或是，美國。1870年之後，美國就已經是世界上最大的經濟體。美國遍地黃金。美國什麼都有。美國！美國！美國！每天不談美國，這個世界根本沒有什麼大事了。

不是10萬。已經14萬了。全世界已經超過70萬了。雖然大家都很驚恐，雖然大家都受苦，但是，國家領導人跟能力、遠見，對一個國家受苦的程度，原來有很大的影響。譬如說：義大利和德國就是這麼不同。義大利的死亡率，超過10%。西班牙，6%。法國，4%。德國，0.6%。

美國的疫情，落後歐洲一個星期。現在的死亡率，接近2%。下個星期呢？人命關天，國家領導人的品質，要從這個角度去檢驗。「德國奇蹟」最近經常被討論。早在武漢封城以前，當世界衛生組織通報全球可能有新的肺炎疫情，德國就開始大量採購呼吸器。

如果，中國大陸自我封鎖，為這個世界爭取了一個半月的準備時間，看起來，只有德國沒有浪費時間。

別光看股市。股市是沒有感情的。對死亡，股市不立碑。只有嘲弄。

未來這兩週，對台灣防疫非常重要。因為台灣錯估了歐洲、錯估了美國，防火牆關的太晚，境外移入的風險非常高。現在，除了看著境外移入的病例數不斷出來，剩下的，只能禱告。

面對防疫這件事，老百姓的腦袋裡，和政客的腦袋裡，關心的角度，可能很不一樣。老百姓， 怕死，每天排隊買口罩、搶衛生紙。但是，政客補血。政客們，號召網軍，在台灣內部、外部，都在搞罷免。對內，要罷免韓國瑜，無聊。對外，要罷免譚德塞，更無聊。

但是，「無聊」在政治上很重要。沒事，搞搞氣氛，有事，轉移焦點。

選舉大贏，結果，繼續搞罷免。韓國瑜，總是選民「明媒正娶」的高雄市長。罷免，雖然是人民的公共權利，但是，現在的制度，本來就是罷免容易當選難，結果，罷免，成為最廉價的政治報復工具。縱容不負責任的罷免發動，用非常低水準的連署，打造民意的幻覺。

絕大部分的罷免，說穿了，都是「理性無法馴服的政治激情」。制度化、合法化的民粹。因為，這是「憲法保障的公民權」，各種浪費生命的政治激情、民粹，好像高尚起來了。

如果，罷免韓國瑜不夠經典，罷免世界衛生組織秘書長譚德塞就更可以說明這種出口轉內銷，丟臉丟到全世界的「自嗨」。明明就是「本土劇出外景」，一個「假國際議題」，每隔一陣子就玩一次。搞得好像四面「台」歌，好像舉世矚目、國際認同、台灣大勝，最後，證明都只是自取其辱的笑話。

譚德塞看起來一肚子委屈，他說：都是台灣的網軍搞的鬼。

台灣的網軍？爆紅。但到底是怎麼樣的網軍？跟台灣的官方是什麼關係？

譚德塞是第一個非洲裔WHO秘書長。他拿到了三分之二的選票。但是，全台灣都在黑他。原因只有一個：身為全球衛生體系的大家長，譚德塞竟然沒有全力的黑大陸。反而，一路地稱讚大陸、稱讚中國在防疫工作上的努力和成就。開玩笑！這種聲音，如此的政治不正確，在台灣，根本是天條，死罪。他幸好不是身在台灣，不然，黑色的皮膚，都會被扒掉好幾層。

竟然敢不昧著良心黑中國！譚德塞當然是「親共」、「舔中」，根本就是北京的寵物，中國的傀儡。根本沒有資格擔任秘書長。不管講什麼話，都讓人覺得，都讓台灣人覺得噁心、想吐。更何況，那是一個台灣很想加入，但沒有辦法加入的國際組織。

就算稍微有國際常識的人都知道，WHO頂多就是一個國際公共衛生資訊的交流、傳播平台，沒有什麼實權。WHO秘書長也不是什麼有實權的職位。這是一個專業機構，除了聯合國會員國的衛生官員之外，WHO的意見，基本上，都是內部專家會議的意見。這些專家，基本上，西方國家為主，專業取向，跟政治人物在疫情議題上累積政治資本的操作習慣，非常不同。

譚德塞表現好不好？到底要聽美國防疫教父福吉的，還是聽台灣名嘴的？

譚德塞最近也一樣在大力肯定美國的防疫作為。請問他錯了嗎？其實他錯了。川普政府在防疫上面，做得爛透了。但是，沒有人要發動罷免？

罷免韓國瑜，罷免譚德塞，好像是風馬牛不相及的兩件事，其實，這是同一件事。是同一顆腦袋。「反中反到失心瘋」的腦袋。

這一顆腦袋裡，裝著台灣所有的問題，但是沒有答案。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

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