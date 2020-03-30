行政院前院長郝柏村今（ 30 ）日下午傳出病逝，而郝辦也發聲明證實，郝柏村先生於民國 109 年 3 月 30 日 14 時 47 分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世、安息主懷。對此，前台北縣長周錫瑋也在臉書開直播悼念郝柏村，並透露郝伯伯在生前讓他領悟「 2 件事情」。

周錫瑋指出，郝伯伯今天下午走了，他經歷過台灣民主政治的成長、兩岸對抗、戰火連天的時代，他是許多人心裡勇敢的軍人，他做過非常有魄力的行政院長，即便到了晚年仍然對民主發展的事情也非常關注，不論自己已經高齡，還是有那股衝動想把這些事情做好。

「他的離世代表一個政治世紀的結束，如同蔣經國傳承到陳水扁、馬英九到現在的蔡英文時代，整個過程當中，郝伯伯為了一生的理想有了最大志業，不管多繁忙，他都會很努力的讓中華民國政治能更進步及安定」。

周錫瑋回憶當年他要參選台北縣長時，表示原本當年要以親民黨的身分參選選台北縣長時，郝柏村曾找他懇談，希望他能到國民黨參加初選，雙方長談後，周錫瑋領悟了兩件事，第一，如果藍軍的分裂絕對打不贏這場選舉，事後證明每次選舉都是如此，第二，郝柏村也告訴他，國民黨有初選機制，就是最好的民主展現，如果能在初選中勝出，藍軍就會團結，當年他也勝出，打敗民進黨。

周錫瑋提到，到了郝伯伯已經退下後，每次與他見面，他仍然是很客氣很慈祥，從他那裡學到了三個特質，第一「就是勇敢，他一直有做軍人的勇敢」；第二「就是誠實，他一直有政治人物應該要有的誠實」；第三「就是慈祥，對於晚輩的照顧與問候從沒少過」。

對於郝柏村的離世，周錫瑋說，他非常感謝郝伯伯對國家社會一切的照顧與付出，我們大家永遠都會記得你，在我們的社會與政治間立下一個典範，如今郝伯伯能這樣安詳的離開也是我們很高興的事情，你要一路好走，郝家人也要節哀，我們都會記得你。（編輯：張嘉哲）

▼前台北縣長周錫瑋開直播悼念郝柏村

