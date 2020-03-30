曾任行政院長、國防部長、參謀總長的郝柏村，今（30）日以101歲的嵩壽逝世，回顧郝院長的一生，最大的轉變應該是西元1989年到1996年之間，而這段時間的生涯轉變，都與前總統李登輝有關。

西元1981年12月，原任陸軍總司令的郝柏村，在時任總統蔣經國的提拔下，軍階由二級上將升為一級上將，並調升參謀總長，自此，郝柏村成為中華民國軍方最高首長，長達八年。1988年蔣經國逝世後，也曾以參謀總長身分發表電視談話以穩定人心。

1988年蔣經國去世後，掀起後世稱為「二月政爭」的權力版圖改變，先是李登輝以副總統身分繼任總統。隨著1988年6月正式接任國民黨主席後，便用行政院長一職，吸引時任國民黨祕書長李煥，在李煥多方努力下，俞國華於1989年5月請辭行政院長，並由李登輝命李煥組閣。

李煥內閣成立時，原本李登輝就有意要郝柏村升任國防部長，但據李登輝後來表示，當時郝柏村戀棧手中的軍權，透過蔣宋美齡遊說，因此直到1989年12月，才說通郝柏村升任國防部長。

事實上，李煥在擔任行政院長的後期，突然一反原本支持李登輝的態勢，向黨內「非主流派」靠攏，依陳明通1995年10月所撰寫的《派系政治與臺灣政治變遷》所述，當時李煥與郝柏村、林洋港、蔣緯國等人密會，決定於1990年2月的國民黨臨中全會推舉林、蔣二人搭配參選總統。但「非主流派」功敗垂成，仍由李登輝與李元簇搭檔參選總統。

到了1990年3月李登輝成功擔任第八任中華民國總統後，5月，李煥請辭行政院長，李登輝又命郝柏村組閣。

事實上，當時郝柏村的軍階是一級上將，依《陸海空軍軍官士官服役條例》第5條規定終身現役，除非自請退伍。對當時的李登輝來說，只要郝柏村不自請退伍，那麼他就是中華民國國軍軍階最高的將領，不管他出不出任軍職，他的影響力都會在軍隊中存續下來。因此，要郝組閣一事，基本上可說是「一石三鳥」，不僅打破了李（煥）郝體制、拔除了郝在軍隊中的權威地位，也暫時平息當時國民黨內主流與非主流派系的鬥爭。

但「二月政爭」也導致國民黨內「非主流派」出走，以「新國民黨連線」為主的「非主流派」於1993年退出國民黨成立新黨，1996年更提名林洋港與郝柏村搭檔參選總統，但最終敗選，林郝兩人也就此退出政壇。