108學年度大專棒球聯賽今(30)日進行冠軍戰的爭奪，挑戰隊史第2冠的開南大學，將要對上過去曾7奪冠軍的國立體大。昨天開南有王牌余謙力投168球、燃燒自我淘汰文化，今天的先發投手許峻暘也不讓隊友專美於前，主投8局用113球，送出14次三振，只被敲3支安打、丟2分，率領球隊終場以8:2贏球，拿下得來不易的冠軍。

體大今天讓先發投手李衍橦今天假性先發，不過效果卻不太好，開南打線本場比賽火力全開，尤其是開路先鋒湯家豪5次打擊全部上壘，中心棒次的楊皓然和莊凱文，合計貢獻5安、4打點，可謂是棒棒開花。此外，第5局阮杰熙代打建功，打回了重要的2分，也讓開南該局一口氣灌進了4分，底定勝局。

許峻暘今天前3局就送出7次三振，整場送出了14次三振，展現出色的「K功」。他投完8局退場後，後援的詹曜銘在第9局上來關門，他連飆3K替開南守住勝局，兩人聯手賞給國體打者17次三振，也讓對方打線一籌莫展、難以組織攻勢。

賽後余謙拿下功勞獎，開南總教練郭李建夫也拿下了教練獎，打擊獎前三名分別由嘉義大學高宸軒、文化大學孫易伸和高苑科大胡袁振洋獲得，全壘打獎被文化強棒陳真所抱走，高苑科大潘柏宏則是榮獲投手獎。

郭李建夫表示，比起去年中心打線熄火，今年球隊的3、4、5棒表現一直都很平穩，今天也做出了很大的貢獻，是球隊最終能取勝的關鍵。而對於許峻暘今天的好投，郭李並不訝異，他指出後者本來就有這樣的實力。

而許峻暘本人則是表示，第4和第5局時自己控球出現問題，導致出現失分的情形，是比較可惜之處。至於提前被教練團換下場，無緣來拚完投，他本人則是平常心看待，強調當時用球數已到，而且體能也差不多了，所以被換下場可以接受，也希望大家能給教練多一些鼓勵。