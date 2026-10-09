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本文重點摘要

2027普發一萬編列多少預算？發放模式原則跟前2次普發現金相同

2027普發一萬誰可以領？

▲2027普發一萬符合領取資格的5大條件一覽。（圖/財政部臉書）

2027普發一萬何時可以領？期限到何時？

原則上可以領到116年8月31日。

▲假設116年1月上旬立法院三讀通過，1月中旬總統公布，那麼最快可以在農曆春節前領到1萬元。（圖/財政部提供）

2027普發一萬怎麼領？

想要在春節前領到這筆錢的話，登記入帳才有辦法，ATM及郵局領現則是要過年後才會上路哦！

▲領取方式跟前兩次普發現金一樣有5種管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」以及「造冊發放」。（圖/財政部提供）

2027普發一萬新生兒可以領嗎？

從116年8月1日至12月31日出生的小孩，領取期限會延長到117年1月31日

2027普發一萬終於正式公告最新進度，財政部在臉書粉專公布「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」圖卡內容，表示相關作業目前仍然在規劃當中，將等待116年度中央政府總預算案完成法定程序後儘速發放，如果預算案順利通過，最快可以在春節前就領到這一萬塊，《NOWNEWS今日新聞》也整理最新進度懶人包，包括普發一萬誰能領、何時領、領取期限、怎麼領、新生兒領取等，讓民眾一文掌握資訊。財政部表示，受惠AI產業蓬勃發展，帶動經濟成長、稅收增加，116年度在未排擠各項施政需求、實質零舉債、程序合法合憲3大原則下，落實財政紀律，歲出編列2357億元辦理普發現金每人1萬元，相關作業目前正規劃中，將於116年度中央政府總預算案完成法定程序後，儘速發放，領取資格及方式原則比照112及114年普發現金。可以領取普發一萬的對象包括「國內現有戶籍國民」、「取得居留許可的無戶籍國民」、「取得永久居留許可的外國人」、「大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可」、「政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬」。何時領要視總預算案審議進度而定，假設116年1月上旬立法院三讀通過，1月中旬總統公布，那麼最快可以在農曆春節前領到1萬元。財政部表示，同時參考過去經驗，規劃一般民眾領取時間約7個多月，領取方式跟前兩次普發現金一樣有5種管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」以及「造冊發放」。這裡要特別提醒的是，登記入帳一定會最先上路，如果屆時預算案順利通過，可以，財政部透露，考量育兒友善政策，讓更多目前孕產家庭及孩子共享AI紅利，也規劃將今年底出生的新生兒納入發放對象，，新手爸媽不用太擔心！