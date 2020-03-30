開南大學投手許峻暘今天在大專聯賽冠軍戰上演驚人的「三振秀」，他此役送出14K、已經是個人生涯新高，而且主投8局只丟掉2分，最終幫助球隊以8:2贏球，拿下冠軍。賽後他也透露總教練郭李建夫教給了他一種新的變速球握法，幫助自己大大增加了變化球的速差，今天能投出代表作，這顆球驚人的威力功不可沒。

許峻暘今天在8局的投球總共只被敲3安，丟掉2分，讓國體打者一籌莫展，本來他還有機會來拚完封，不過用球數已到、受到體能影響狀態也開始下滑，因此教練團提前將其換下，他賽後也坦言「的確有點可惜」。

本來就預計今年要投入選秀，許峻暘在今天投出一場精采的比賽後，更是讓他增添了不少信心，不過他也認為職棒和大專聯賽的等級完全不同，因此不會因此鬆懈，仍會努力充實自己。

今天許峻暘本人投出14次三振，再加上後援投手詹曜銘在第9局的3次，兩人總共賞給國體打者17K。為何能讓對手頻頻揮空？許峻暘把功勞歸給捕手配球得宜。

另外，許峻暘也表示在大二的時候，郭李教練認為他原本的變化球速差不夠，因此教給了自己心的握法。雖然一開始不好控制，很常失投，不過在努力練習下，他這半年內慢慢在比賽中抓到感覺，今天用這個類似「螃蟹球」的球種成功完成了3、4次三振。

