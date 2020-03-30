行政院前院長郝柏村 30 日下午傳出病逝，而郝辦也發聲明證實，郝柏村先生於民國 109 年 3 月 30 日 14 時 47 分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世、安息主懷，雖然對於年輕世代來說，郝柏村相較陌生，但其實，讓各國都稱羨的「台灣健保」，是他一手努力推動的，可說是留給台灣最好的禮物。

資深媒體人何炯榮日前曾在臉書發文表示「很多新世代提到國民黨，腦海就會浮現許多負面印象，但回顧歷史就會發現， 1986 年國民黨執政時，行政院長俞國華曾宣示 2000 年實施健保醫療」，郝柏村繼任之後也持續推動此政策，如今成為各國稱羨的醫療體制。

不少網友再度翻出該貼文留言「真的謝謝郝伯伯力推台灣健保，謝謝您」、「郝伯伯一路好走！台灣不會忘記曾經有您的付出」、「謝謝郝柏村，曾經與戰火拼搏的男人，也定下醫療基礎」、「我是新生代，還真不知道健保是郝柏村推廣的，祝您一路好走，謝謝您」、「不知道 +1 ，感謝郝柏村，讓台灣健保成功，並發揚光大」。

事實上，郝柏村對於台灣的貢獻並非僅有此政策，在病逝消息一出後，國防部便以「抗戰戡亂八二三、用生命捍衛國家」等文字來紀念他，指出郝柏村於民國 47 年 823 砲戰期間擔任最前線烈嶼陸軍步兵第九師師長，奉命率部戍守小金門有功，因而獲頒雲麾勳章及虎字榮譽旗，其個性嚴以律己，身教為先，才兼文武，一生效忠國家，實為革命軍人的典範。（編輯：張嘉哲）