新冠肺炎疫情延燒全球，我國政府持續力推「口罩實名制」，民眾現在不僅可透過網路預購，也能夠持健保卡至藥局排隊購買，但根據目前規定，若到藥局購買口罩，最多一人只能幫忙代購一份。對此，就有網友討論「為何不能開放一人買好全家人的份啊？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「覺得代領的規定應該放寬，目前是規定只能幫一個人代領，但是我覺得，如果是同一戶的家人，應該可以用戶口名簿證明，全部代領，不然如果一家 6 口兩個大人 4 個小孩，其他人需要上班上學，這樣要排 3 次才能領完一家人的口罩，實在有點麻煩」。

貼文一出，網友紛紛回應「因為每間藥局配送量都有一定，你一次領走 58 片，一下就賣光了，是沒人想過嗎」、「只限一個就是想要分散點發阿，不然都被同一家人領光」、「如果你家十個人就領九十片其他人是要領啥」、「同間藥局可購買人數大降低，沒有達到分流效果」、「藥局現貨直接領，一窩蜂跑去藥局買，一下就賣光了，網購分流失敗」。

而根據目前口罩實名制 2.0 的機制，民眾除了到藥局購買外，也能夠線上預購，對比第一波及第二波預購人數，已經有明顯增長，達到藥局、網購兩管道的分流，讓國人都有口罩可戴，接下來第三波網路預購口罩即將上線，不想到藥局排隊的民眾不仿能多利用健保署 APP 預訂。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。