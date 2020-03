新冠肺炎疫情仍在全球延燒,世界衛生組織( WHO )高級顧問艾沃德( Bruce Aylward ) 28 日接受港媒訪問時,面對「是否重新考慮讓台灣參與世衛」之議題,竟掛掉記者電話,引發全球討論世衛中立性問題,對此, WHO 在 29 日回應稱「將會吸收包含台灣在內所有地區的經驗,分享給全球」再度掀起熱議。

據世衛聲明提到,台灣在 WHO 的成員資格問題,主要取決於世衛會員國,而不是該組織的工作人員,然而世衛持續自各地區吸取防疫經驗,也包括向台灣在內的的專家汲取經驗,以便向全球分享「最佳做法」。

對此消息,網友在 PTT 轉發數十次該新聞熱議「先是警告疫情說收到了;再來防疫論壇只能線上參與;現在又是掛電話,然後說要分享台灣防疫給全球,真厚臉皮」、「八成是被各國撻伐中立性,趕快發聲明滅火」、「隨著國際聲浪走罷了,台灣要不是沒這番防疫成就,被掛電話對他們來說無傷大雅」、「真的很扯,國際撻伐才發聲明說要吸收經驗分享全球,那前三個月在幹嘛?還說台灣政治小動作」。

事實上,對於 WHO 之說法,外交部發言人歐江安 30 日也列出數據打臉,指出外交部注意到 WHO 秘書處於 29 日發布聲明,肯定台灣的防疫成效並正視台灣,將其納入全球對抗疫情工作的重要性,但 WHO 聲明未能呈現若干事實全貌。

包含台灣與 WHO 在國際衛生條例( IHR )架構下互設聯繫窗口,我方雖有帳密可於 IHR 內部 EIS 網站查閱資訊,但實際上多是我方單向的資訊提供,卻未被 WHO 分享,以這次疫情為例,台灣雖將資料通報 WHO 窗口,但 WHO 每天更新的「疫情報告」從未登載台灣任何資料,各國衛生單位也無從得知台灣現況,這顯示與聲明當中「正廣泛向包括台灣在內的所有地區學習,以與全球分享最佳防疫範例的說法,與事實有出入」。(編輯:張嘉哲)

