新冠肺炎疫情仍在全球延燒，世界衛生組織（ WHO ）高級顧問艾沃德（ Bruce Aylward ） 28 日接受港媒訪問時，面對「是否重新考慮讓台灣參與世衛」之議題，竟掛掉記者電話，引發全球討論世衛中立性問題，對此， WHO 在 29 日回應稱「將會吸收包含台灣在內所有地區的經驗，分享給全球」再度掀起熱議。

據世衛聲明提到，台灣在 WHO 的成員資格問題，主要取決於世衛會員國，而不是該組織的工作人員，然而世衛持續自各地區吸取防疫經驗，也包括向台灣在內的的專家汲取經驗，以便向全球分享「最佳做法」。

對此消息，網友在 PTT 轉發數十次該新聞熱議「先是警告疫情說收到了；再來防疫論壇只能線上參與；現在又是掛電話，然後說要分享台灣防疫給全球，真厚臉皮」、「八成是被各國撻伐中立性，趕快發聲明滅火」、「隨著國際聲浪走罷了，台灣要不是沒這番防疫成就，被掛電話對他們來說無傷大雅」、「真的很扯，國際撻伐才發聲明說要吸收經驗分享全球，那前三個月在幹嘛？還說台灣政治小動作」。

事實上，對於 WHO 之說法，外交部發言人歐江安 30 日也列出數據打臉，指出外交部注意到 WHO 秘書處於 29 日發布聲明，肯定台灣的防疫成效並正視台灣，將其納入全球對抗疫情工作的重要性，但 WHO 聲明未能呈現若干事實全貌。

包含台灣與 WHO 在國際衛生條例（ IHR ）架構下互設聯繫窗口，我方雖有帳密可於 IHR 內部 EIS 網站查閱資訊，但實際上多是我方單向的資訊提供，卻未被 WHO 分享，以這次疫情為例，台灣雖將資料通報 WHO 窗口，但 WHO 每天更新的「疫情報告」從未登載台灣任何資料，各國衛生單位也無從得知台灣現況，這顯示與聲明當中「正廣泛向包括台灣在內的所有地區學習，以與全球分享最佳防疫範例的說法，與事實有出入」。（編輯：張嘉哲）

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