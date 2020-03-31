在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎），截至台灣時間 31 日早上 8 點 30 分，已造成全球 784314 人感染、 37638 人死亡，光是在美國就已有至少 163429 人中鏢、 3008 人病逝。美國總統川普當地時間 30 日表示，美國新冠肺炎的篩檢人數超過 100 萬人，未來 30 天將是關鍵時期。

30 日在白宮玫瑰園舉行防疫記者會，川普夥同相關官員聲稱，全美已有超過百萬位民眾，接受新冠病毒的檢測，每天還將持續有至少 10 萬人受檢，這是美國對抗病毒的里程碑，但同時也提出警告，未來 30 天會是重要的挑戰期，希望每位美國人都能扮演好自己在抗疫戰爭中的角色，「我們現在越努力，就能越早贏得戰役，重拾生活」。

"Every one of us has a role to play in winning this war. Every citizen, family, and business can make a difference in stopping the virus." pic.twitter.com/ThPHbMAAiM — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2020

記者會上川普也表示，由於現在疫情持續嚴峻，美國政府將延長社交距離防疫指南（ social distancing guidelines ）至 4 月 30 日，而確實遵守指南對疫情減緩的幫助非同小可，甚至能拯救數以百萬計的生命。美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（ Anthony S. Fauci ）則聲稱，不排除在秋天迎來第 2 波新冠病毒疫情爆發的可能性。

根據美國約翰霍普金斯大學的大數據統計，截至發稿時間為止，全球前 10 大疫情最嚴重的國家，依確診人數多寡排序如下：

美國 163429 例，其中 3008 人死亡

義大利 101739 例，其中 11591 人死亡

西班牙 87956 例，其中 7716 人死亡

中國 82199 例，其中 3308 人死亡

德國 66885 例，其中 645 人死亡

法國 45170 例，其中 3030人死亡

伊朗 41495 例，其中 2757 人死亡

英國 22453 例，其中 1411 人死亡

瑞士 15922 例，其中 359 人死亡

比利時 11899 例，其中 513 人死亡

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

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