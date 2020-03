在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」(簡稱新冠肺炎),截至台灣時間 31 日早上 8 點 30 分,已造成全球 784314 人感染、 37638 人死亡,光是在美國就已有至少 163429 人中鏢、 3008 人病逝。美國總統川普當地時間 30 日表示,美國新冠肺炎的篩檢人數超過 100 萬人,未來 30 天將是關鍵時期。

30 日在白宮玫瑰園舉行防疫記者會,川普夥同相關官員聲稱,全美已有超過百萬位民眾,接受新冠病毒的檢測,每天還將持續有至少 10 萬人受檢,這是美國對抗病毒的里程碑,但同時也提出警告,未來 30 天會是重要的挑戰期,希望每位美國人都能扮演好自己在抗疫戰爭中的角色,「我們現在越努力,就能越早贏得戰役,重拾生活」。

"Every one of us has a role to play in winning this war. Every citizen, family, and business can make a difference in stopping the virus." pic.twitter.com/ThPHbMAAiM

— The White House (@WhiteHouse) March 30, 2020