許多左右過歷史的政治人物，你可以愛他、恨他、讚他、罵他，但你絕對無法忽視他。即使在他走後，還是留下一抹讓人敬重的背影。

我沒有資格評論郝杯杯。政治生涯中，既未貼近過他的身旁，也沒有深入研究過他的人生。我只是個參與過影集《國際橋牌社》的臨演與書本的共同作者。與其野人獻曝點評郝杯杯，用劇中人物楚長青來代換，看來沒那麼刺激。

楚長青成長在多災多難的中國，見識過官僚、土豪、洋人、日本人的欺凌手段，他的國家民族意識不是從書上得來的，而是連皮帶骨親身體會的。他的聰明才智可以上高中、唸大學，他卻選擇加入黃埔軍校，以武報國。從抗戰、內戰、到八二三，在第一線挨過槍林彈雨，挺過五雷轟頂，見識過血淚死別，承擔過國家興亡，卻沒有半點退縮。那些現在批判他，羞辱他的人，沒有人曾像他一樣經歷過這種生死關頭，所以請留點口德。

楚長青從內到外，就是個硬骨頭的軍人。他當總長，備受爭議，佈建私人，控制軍隊，官威甚大。但他深明現代戰爭必須依賴自身國防工業與科技實力的真理，打下了國防工業自主化的基礎。IDF被民進黨人羞辱為「I Don’t Fly」，但還是成功的飛了，而且逼得美國賣F-16。天弓飛彈、天劍飛彈，也逼出了愛國者與AIM-120。他是知軍建軍的強人，規劃舉辦「漢光演習」，多次聲言國軍「不求戰也不避戰」，還痛批過馬英九時代的「失敗主義論」。不論你喜歡不喜歡，都必須承認，95-96年台海危機時，台灣軍事實力拉高了中共發兵攻台的成本，使其不敢妄動，美國航母才有加壓的著力點，而這些硬實力都是在他手上所建立的。

楚長青是個徹頭徹尾的「中華民國派」，相信三民主義的「自由、民主、均富」就該是國家建設的目標，更相信「三民主義統一中國」，他的「統」，不是去抱中國大腿的那種「統」，而且至死不渝。他也堅信武力才是「自由中國」的真正保障，在馬英九力推募兵制時頗不以為然，現在更證明他的正確。楚長青經歷過大陸撤退的慘痛教訓，真心相信中共、台獨、島內民主份子就是想要消滅中華民國的「三合一敵人」。雖是統派，卻無法接受中共抹殺蔣委員長與中華民國國軍的抗戰史，割韭菜為自己貼金，並且到人家地盤上大聲抗議。

是的，楚長青是有政治野心的，但他的野心，源自於蔣經國死後的政治真空，成長於主流、非主流大亂鬥的混亂，成熟於黎清波（李登輝）的權謀運用，用李煥鬥掉蔣家家臣俞國華，再用楚長青裂解非主流。他腦中的完美國家圖像，不是美式的民主自由，而是蔣經國與李光耀式的「開明專制」，因為台灣還沒有公民社會，人民素質還不到那個程度。但他的野心還是有分寸的，他知道徵兵制下的公民軍隊，不是一支可以用來槍桿子出政權的軍隊，拒絕了政變的想像，讓「寧靜革命」成為台灣民主化的標記。

應對台灣社會亂象，他認為自己的現階段任務就是「治安內閣」，因為軍人最恨的就是「亂」。他還想要教育人民過著「正常生活」，最好朝九晚五，晚上十點前晚點名唱「今宵多珍重」，企圖實施過宵禁卻又收回，卻徹底毀滅了台北的夜生活。在他任內，一過晚上十二點，忠孝東路走九遍，也找不到一家可以坐下聊天的咖啡店。

楚長青的生命歷程如果到此為止，他仍是位功大於過，令人尊敬與懷念的領導者。可惜的是，他的政治慾望被釣出來之後，就收不回去，而民主化後的台灣政治，是所有英雄豪傑的火葬場，他身上被貼的各種負面標籤，大概可算是全台第二，第一名叫宋楚瑜。

在他跳進非主流陣營，開始與黎清波（李登輝）正面對決，甚至參與總統民選後，被國民黨開除黨籍，直到國民黨清李後才恢復黨籍。當時，他不斷遭受來自國民黨與民進黨的兩面夾殺，外省、軍頭、鴨霸、親中、統派、權力慾、分裂黨、撕裂族群…，無所不用其極，選舉中更出現「投給郝伯村，一甲變四分」的攻擊文宣，更增添了彼此的恨意。可悲的是，他終究是個耿直的軍人，善於真槍明刀的硬幹，玩陰的卻始終玩不過衣冠楚楚的政客。離開軍系的他，雖然還有些影響力，然而習於「命令」的老人家，終究很難適應民主時代的「說服」。隨著年華老去，日漸凋零，終歸於沉寂。

想得卻不可得，是謂殘念；該捨的捨不得，是謂虛榮。楚長青的一生，經歷過血染的殘酷，也領受過桂冠的光環，前者造就了他的剛強，後者成為他放不掉的殘念。一缸子的不合時宜，不同流合污，加上那些崇拜與讚譽，讓他像是陷入泥沼的戰車，雖然進退不得，卻仍不斷發砲到最後一刻，證明自己的英勇與堅持，也在證明自己的政治正確。

「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，也許是楚長青最想留下的墓誌銘。他是一位無法以善惡二元蓋棺論定的爭議主角，也是一位久久以後，仍會令人想起他堅強硬挺背影的時代人物。

楚長青，不，郝杯杯，一路好走。一個大時代，也許就此畫下句點。但那種硬骨頭的軍人英氣，更值得身處危機時刻的我們，效法與珍惜。

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

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