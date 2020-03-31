2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例，近期台灣更是增加許多境外移入的確診個案。中央流行疫情指揮中心陳時中也於今（ 31 ）宣布將規範社交距離，針對捷運、高鐵等密閉空間，則以「希望大家就把口罩戴起來吧」。對此，就有網友於網路上點出政府針對口罩要不要戴口罩一事的詭異盲點，而引起許多人討論。

指揮官陳時中於 31 日一早前往基隆市政府，與基隆市長林右昌，和新北市長侯友宜，一同進行社區感染防疫演練時提到「社交距離」應該相距一公尺，更指出目前規範社交距離大致走向是有些地方沒辦法，如捷運等交通工具，「那個情況希望大家就把口罩戴起來吧」。

對此，就有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示防疫政策終於改口說在捷運就戴口罩了，他坦言自己對政府對應口罩不足的處理非常滿意，但原 PO 就無奈感嘆，「但是我不懂為什麼不能老實地承認口罩還不夠支持所有需求，不只先前的政府，還有WHO現在也是，都在宣傳說健康的人不用戴口罩」。

原 PO 指出，先前防疫政策宣導「捷運並非密閉空間所以健康的人不用戴」，他坦言非常無法理解，認為當初若能坦白說明口罩無法滿足民眾需求，日後會增產到每個人能拿到口罩，相信至少八成以上的民眾會理解並支持這樣的說法。

網友感嘆，「扯出一個捷運並非密閉空間所以健康的人不用戴口罩這樣的說法，想要降低大家口罩使用量，與六七成以上普羅大眾過去的認知完全不同，這樣不是自找麻煩嗎？」

最後，他指出現在口罩產量稍微足夠，加上疫情逐漸升級，好不容易終於改口說捷運要戴口罩，但是也很多人看不懂過去說捷運是開放空間不用口罩這一點的，坦言「畢竟兩個月不會讓捷運從開放空間變成密閉空間吧」。這也讓原 PO 好奇提問「所以說，為什麼寧願用奇怪有爭議的的說法讓大家減少口罩使用量呢？反而引發更大的爭議呢」。

問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛贊同表示，「沒錯！口罩政策我也常推讚，但這些說不用戴的真的 ooxx 」、「數量不夠不會說嗎、還說到處都買的到」、「如果之前大家都不戴口罩現在就慘了，還在那邊健康的人不用戴口罩」

不過，也有網友提出不同看法，直呼「怕造成恐慌，你看之前搶糧搶成這樣」、「防疫優先，懂？！」、「之前全台才幾例而已」、「因為人類是會恐慌性搶購的生物」、「之前疫情沒這麼嚴重吧？」、「因為口罩不夠所以宣導捷運不用戴，這個因果關係是你夢到的嗎？」（編輯：陳雅雲）

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