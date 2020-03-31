我國護照封面英文名稱，2003年起改為「Republic of China」下方加注「Taiwan」。不過，時代力量認為英文名稱容易受到混淆，讓國人入境它國受到海關刁難，因此呼籲能夠直接改為「Taiwan」，並強調修改名稱不會牽涉到修憲。

時代力量立委邱顯智接受《NOWnews今日新聞》專訪時，舉過去在德國讀書為例，表示因為現在China有人代表了，在國外念語言班時，老師問到China現在怎麼樣、一胎化政策怎麼樣？都是找中國來的學生問，不是台灣來的學生。

邱顯智說，去德國申請德國申根簽證時，拿台灣護照可以入境，從中國來的護照就不行，這部分是滿必要的，因為台灣現在有太多學生在國外，需要別人來認識你，如果一直在混淆狀況會有很多困擾。例如，華航（China Airland）跟中國國航叫Air China，會讓很多人無法分辨。

邱顯智表示，這點外交部就可以做到，因爲沒有動到憲法內容與中文宣稱，很多國家母語或官方語言與護照英文名不同，他舉例說德國的官方名稱Deutschland，英文是Germany，那也不是跟德文名稱一樣。

邱顯智說，外國人就是把你當做台灣人，幹嘛還要加註Republic of China！在外國寄信沒寫Taiwan，如果寫Republic of China，郵差會不知道怎麼寄，恐怕會寄到對岸中國去。尤其面對北京強力打壓，台灣國際空間本就不大，所以宣傳就要做出差別。

針對國民黨立委質疑修改護照名稱，恐怕要修憲？邱顯智指出，德國基本法中從來沒有一個名稱叫Germany，Germany是英文，這跟憲法沒關係，這是外文，護照英文名稱用「Taiwan」，是讓外國人能更認識台灣。