迎接台中市捷運通車，台中捷運公司在群眾募資網站開賣迴力車，議員陳世凱接獲民眾陳情表示，一次購買5台迴力車，竟被收取5次運費﹔陳世凱批評，簡直把購買民眾當「盤子」一個人剝兩層皮。

陳世凱指出，打開募資平台贊助，眾多寄送資訊，就是沒有讓人選擇數量的地方，那有些民眾試著下訂，看看是否能注意到寄送地址相同而打包寄送，沒想到卻在同一趟運送中被收多次運費，如此不人性的設計，連民眾最基本的需求都沒有考慮到，官員簡直尸位素餐。

議員林祈烽則說，如果這樣的設計是預設一人一台，那應該明白表示，一人限購一台，不是像這樣不上不下的內容，讓民眾誤會，而權益受損。

市議員張耀中則質疑，額外贊助的部分，目前大約三千多元，有符合「台中市政府及所屬各機關學校接受贈與財產作業要點」嗎？該要點裡頭提到，指定用途之現金捐贈，應於接受贈與時，請贈與人確認如無法執行原指定用途，或執行後仍有結餘款時，只能退還贈與、又或者供作其他用途、最後解繳市庫等方式。

張耀中指，捷運公司就是百分百市府轉投資的公司，連新台幣一塊錢都不能募，想出此募資專案的人可以說是不諳相關法規，捷運公司應要更謹慎面對這次多募資的金額，是否應專款專用，或者捐給其他社福單位。

台中捷運公司表示，為了銷售過程的透明與公平性，此次小綠綠迴力車選擇募資平台銷售，包括Flying V和嘖嘖，募資平台專案類型多元，且銷售金額皆含台灣本島運費，並有募資回饋限量設定功能，目的是希望多人參與，避免囤貨，因此一個帳號一次只能下單一組商品。

台中捷運公司指出，若想參與多項計畫或多個商品就必須分次付款，且平台操作頁面的設計為了和電商平台產生區隔，並無購物車或數量下拉選單的設計，為確保每台迴力車都能順利送到消費者手中，每台迴力車都有獨立外包裝，所以運費皆獨立計算。

台中捷運公司強調，所有的贊助人數、金額、銷售台數皆在網頁上清楚呈現，額外支持的金額也代表消費者對產品價值的認定，會個別開立發票給消費者。