新冠肺炎疫情爆發至今，已經約有 2 個月的時間，我國政府仍每天積極防疫，力推政策阻止病毒擴散，但防疫過程中，有不少現象引發討論，如搶購衛生紙、民生物資、口罩等等。對此，就有網友討論「這次疫情讓你看清什麼？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文出「疫情爆發現在也兩個月了，目前看清了三件事實，第一，台人愛跟風的民族性，目前搶的物資有 87% 跟地震包相似，平常不準備，現在才在瘋狂搶購，跟風個幾天又恢復正常，根本三分鐘熱度。」

「第二， 鄰居不要隨便亂深交，上班好同事，下班不認識，鄰居還是要清楚再深交，免得不小心隔離後被出賣，還好當時選擇性的避談，鄰居們都以為我住另一個家；第三，一定要政府出手限制購買數量，靠民眾自律根本是笑話，各位又看清什麼呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「第一跟第三超認同，台人劣根性」、「原來台灣不靠 WHO 也能擋住疫情」、「產業均衡發展跟公衛系統真的很重要」、「台灣健保有多厲害」、「醫療資源充足有多重要」、「台灣人很多是自私的，疫情時期出國玩，現在陸續返台還確診，令人不解」、「無法自律真的是笑話，許多人永遠只想到自己，口罩還得靠實名制」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。