醫護人員在疫情肆虐時站在第一線，但有許多地區，傳出醫護人員遭排擠的狀況，新竹馬偕分院長蘇聰賢提到該院醫護人員的宿舍被其他住戶「規定」 不可搭某座電梯、或是禁止按某些按鍵，被當成病毒、讓員工們心情非常難受。

為感激一線人員，新竹昌益文教基金會用實際行動，支持新竹馬偕醫院的防疫工作，今(31)日捐贈150萬元，幫助新該院添購防疫檢驗設備，提升第一線醫療人員之防疫能量，為守護160萬竹竹苗民眾盡份心力。

昌益文教基金會董事長楊玉全表示，希望拋磚引玉，引發更多人關心社會上的更多角落，感謝新竹馬偕第一線醫療人員，為了給大家一個安全、安心的生活環境，付出許多時間和心力，他們都是保護台灣的幕後英雄。

蘇聰賢解釋，事實上醫護人員在進出醫院都有嚴格的SOP，確定每個人進出醫院都是安全的，他呼籲民眾不需要擔心、不要差別待遇，更不要歧視醫護人員。

蘇聰賢表示，在這次疫情中，該院投入大量人力與物力來提升防疫等級，守護全民的安全與健康，當然、也有發生許多讓人感動的事，感謝昌益文教基金會捐贈150萬，也感謝送便當、送飲料給醫護人員的民眾，還有許多餐廳、飲料店都給醫護人員打折，台灣的防疫工作是全民運動，大家對防疫的投入與熱情，將會是防疫成功的關鍵。

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。