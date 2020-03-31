2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）狂襲全世界，其中今（ 31 ）日西班牙在過去 24 小時內激增 849 死，累計死亡 8189 人僅次義大利。不過在如此嚴峻的疫情下，當地居民卻仍散發著人性光輝，讓居住在台灣的友人看完也直呼「真的很大愛」。

西班牙官方 31 日指出，在過去 24 小時內，國內確診人數就增加 9222 人、 849 例死亡；而從疫情爆發後的累計確診人數達 9 萬 4417 人，死亡人數累計 8189 人。

不過如此嚴峻的疫情仍然不影響西班牙人的善良之心，一位台灣網友也在 ptt 上說，「西班牙人堅信我 ok 你先戴是真的！真的很大愛，前陣子台灣剛開始搶口罩的時候，我想幫家人從國外找些貨，當時歐洲疫情還沒開始，於是託西班牙人朋友幫我寄來。他很輕鬆的就弄到一大箱 2000 片，說分批寄給我，幾天後我順利的收到第一批 200 片，隨後台灣開始弄口罩實名制，我想說夠用了，就叫他剩下的先緩緩，說不定歐洲會開始流行」。

沒想到一語成讖，歐洲疫情開始延燒，這時原 po 也暗自替朋友高興，因為他那邊還有「沒寄來的1800片口罩，想必可以足夠家人朋友使用」。不過這位西班牙友人卻說「已經把1800片全部捐給當地醫院了」，更無奈的說「爸爸在外工作被傳染」下一秒卻又說「要去社區幫忙縫布口罩」，讓原 po 感嘆不捨又佩服。

事實上在西班牙疫情升溫後，不少民眾透過自己的方式支援前線。更有人向相關機構領了布，在家開始製作口罩，提供給清潔人員等後勤團隊。

西班牙民眾充滿大愛的行為曝光後，也掀起台灣鄉民讚嘆，「富有社會出仁人」、「歐洲人性格」、「希望好心有好報」、「歐洲人真善良，捐完還去幫忙織口罩」、「聖光乍現」、「你朋友是正常人，知道第一線醫護不能倒」。（編輯：潘毅）