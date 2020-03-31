新冠肺炎持續延燒，而疫情指揮中心天天也召開記者會向國人報告疫情狀況，今（ 31 ）日台灣確診新增 16 例，其中境外移入為 14 例，本土案例為 2 例，累計個案 322 例。對此，就有網友討論「新增案例 311 三月出國在想啥？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「案 311 為 30 多歲台女， 3 月 1 日出國自助旅行，在英國冰島玩了一個月，在疫情嚴重的時刻，還跑去疫區玩了一個月，這種回來還可以領 14000 的補助，真的氣到」。

貼文一出，網友紛紛回應「但 3 月 1 日英國確實才 1 例啊，直到 14 日才提升三級旅遊注意」、「很多人說就沒升三級為何不能去，請問是不會自己判斷嗎？這時間適合出國嗎？」、「 3 月 1 號外國已經嚴重了？不要急著獵巫好嗎？」、「疫情不嚴重出國哪裡有錯啊，一直罵一直罵」、「但其實 3 月 1 日時，台灣比英國還像疫區」、「個人覺得 3 月初遊歐洲還好吧…各國當時都還沒爆發啊」。

不過，也有網友提出其他論點「她 3 月 1 日去歐洲可以，但是 14 號不是升三級了？為何還繼續玩不知道要回來」、「 14 號升三級旅遊注意，硬是玩到 28 號才回來」、「 3 級不回來，等有症狀才回來比較奇怪」、「錯在 10 幾號爆發就該回來，不是硬玩一個月」。（編輯：張嘉哲）

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