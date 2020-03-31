新冠肺炎疫情持續延燒，各國也展開強硬的隔離措施與入境管制，希望遏止病毒持續蔓延。位於南半球的紐西蘭在疫情開始後實施的一項「神隔離措施」，只需要短短一天就能籌備出 500 個隔離床位，也掀起網路熱議。

綜合媒體報導，紐西蘭在接回境外公民後，都會要求他們隔離兩週，而此時紐西蘭也發揮優勢，直接使用「露營車」作為隔離的檢疫居住點，除了避免交叉感染，萬一出現病症，也能直接送往醫院隔離，而車內的設備卧室、廁所、廚房等也是一應俱全。

2 月初紐西蘭從武漢撤僑時就曾採取這個模式，當時所有返國民眾就在奧克蘭北部軍事基地，居住於露營車上隔離兩周。衛生部執行長長布魯斐德（ Ashley Bloomfield ）當時也說，「雖然那裡會有維安人員，且禁止訪客探視，但親屬仍然可以寄東西、物資給隔離的家人」。紐西蘭截至 3 月 30 日確診 589 人，僅 1 人死亡，總理阿爾登（Jacinda Ardern）的防疫作為也讓在野黨讚賞。

消息曝光後也掀起不少網友熱烈討論，但也有不少人紛紛提出不適用於台灣的關鍵點，「台灣沒有那麼大的空曠地」「台灣的露營車數量太少了沒法學」「在紐西蘭 露營車比組合屋多」「真的可以一人一室隔離」。（編輯：潘毅）