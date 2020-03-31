新冠肺炎疫情持續延燒，交通部長林佳龍今（ 31 ）日視察台鐵與高鐵板橋車站後表示， 4 月 1 日起，所有搭乘大眾運輸乘客必要戴口罩才能搭車，包括台鐵、高鐵及客運。消息一出，就有網友熱議「要戴口罩才能搭乘大眾運輸工具，阿捷運勒？」

林佳龍表示， 1 日起旅客搭車時必須全程配戴口罩，保護自己也保護他人，另外車站也會提供酒精消毒，希望旅客可以配合防疫規定，在清明連假人潮較大的時候，也能防疫成功，目前高鐵 9 站設有紅外線熱顯像儀，其餘 3 站為人工量測；台鐵今天起在全部的 239 車站也執行量測體溫，如果有體溫過高的旅客，則不得搭乘。

消息一出，立刻在 PTT 引發熱議「阿捷運勒？這也很重要啊」、「捷運呢？我每天搭捷運的啊」、「捷運呢？有在範疇內嗎？」、「捷運也算大眾運輸啊，是有包含在內嗎？」、「每天搭捷運上班欸，現在突然宣布手邊沒口罩啊」、「捷運勒！也有限制嗎？」

對於不少網友熱議「捷運是否也列在其範疇」，北捷 31 日晚間表示，全力配合疫情中心以及台北市政府的防疫政策，按照疫情中心指揮官陳時中所說，若沒有辦法維持 1.5 公尺距離，建議大家配戴口罩，目前規範對象未包括北捷，如果中央有正面表列，就一定照辦，請民眾特別注意。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。