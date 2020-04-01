由於新冠肺炎（COVID-19）疫情一開始在中國爆發，各國對中國人及中國班機祭出禁航措施時，台灣人因為護照上的CHINA字樣遭到許多誤會、混淆及拖累，讓「護照封面英文改名」的議題引起熱議。

對此，時代力量智庫3/29公佈民調，顯示有74.3%的民眾支持把我國護照上的CHINA拿掉，只放TAIWAN，避免與中國產生不必要的混淆。

然而，隨著台灣民意的強烈表態，各種質疑和保留意見也紛紛出籠，彷彿「護照改名」是個要闖過重重難關才能達成的艱鉅任務，民意似乎太過天真。

真的是如此嗎？這些質疑和迷思，就讓我們來逐一破解。

迷思一：護照一定要放英文正式國名？

早從十幾年前「護照更名」的倡議出現時，這個質疑就如影隨形，彷彿護照封面非得出現Republic of China字樣，否則就是違法違憲。

然而，這是個徹底不符事實且沒有法律依據的迷思。

首先，國際民航組織（ICAO）目前的規定是這樣的：「一本標準護照的封面，要包含發行國的國名、國家象徵（例：國徽）、文件描述（例：護照字樣）及晶片護照圖樣。」

請注意，這邊確實要求明確記載國名，並非「英文國名」，換句話說，只要有出現正式國名即可。

其次，我們可以看到目前有許多國家的護照，上面都是以「本國文字」而非英文來呈現國名。例如法國、義大利、奧地利、捷克、克羅埃西亞、拉脫維亞、菲律賓、史瓦帝尼等護照封面上的國名，都是以該國語言呈現。

回到台灣護照更名的倡議，只是單純將Republic of China拿掉並保留Taiwan，並未更動中文部分的「中華民國」，所以仍然符合「護照封面應有正式國名」的要求。既不用修憲，也不會挑戰國際規範。

對了，我國的《護照條例》對這部分並沒有相關規定，所以連修法都不用，行政單位只要願意，現在就可以做。

迷思二：護照不放R.O.C.，就失去15個邦交國？

台南市議員謝龍介近日在討論此題時提到，由於我國與邦交國締盟時是使用R.O.C.，一旦從護照上拿掉了，就失去了這些邦交國的承認和支持。

然而，這個荒謬的說法不僅太過滑坡，也與事實嚴重不符。

首先，如同前面敘述的，這次的倡議只要改護照封面上的英文字樣，並不涉及更改正式國名，也不會更動我們在國際公文書上的名稱，何來「改名失效」之說？

其次，退一萬步，即便哪天台灣人真的決定更改國名，也絕對不會因為改名就自動失去邦交國。舉例來說，錫蘭在1948年代獨立，並於1972和1978年兩度更名，成為我們熟知的「斯里蘭卡」，從未因此就兩度失去邦交國。

我國盟邦「史瓦帝尼」（Eswatini），在跟我國建交時叫做「史瓦濟蘭」（Swaziland），請問，當史國2018年改名後，台灣就從此不承認這個邦交國了嗎？

迷思三：台灣把CHINA，中國還會坐視嗎？

這個說法和迷思二其實是殊途同歸，只是一個用邦交，一個用中國，結論都是要恐嚇台灣人。

問題是，在國際上真正將台灣去中國化的，不就是中國自己嗎？否則台灣的護照上明明就還有R.O.C.，為何卻頂多只能用Chinese Taipei行走國際社會？

其實，當年要將Taiwan字樣加在封面上時，社會上也有一模一樣的恐嚇論調，結果十幾年過去了，台灣依舊維持主權獨立，中國依舊威脅打壓。護照上有沒有China，有沒有Taiwan，一點也沒有改變過中國的態度。

總結來說，對護照改名，無論是支持還是反對，都是每個人的喜好和認同的選擇，並沒有所謂「法律上允不允許」或「政治上危不危險」的差異。刻意拿出錯誤資訊來混淆視聽的那些人，其實只是想隱藏「就是要CHINA」的立場罷了。

再說一次，台灣人雖然展現了壓倒性的民意，但要求的其實很謙卑，不過是希望拿著本國的護照在外頭行走時，不要再因為中國而遭受牽連罷了。請政府單位認真面對民意，更且那些反對的謬論別再鬼扯了。

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

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