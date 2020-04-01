護照應改名台灣，或是中華民國才是國家？引發行政院長蘇貞昌和國民黨立委陳玉珍互嗆，國民黨青年部主任蕭敬嚴31日晚間抨擊蘇貞昌「你是在當哪國的行政院院長？」、「你要把國號改成叫做台灣共和國的話，就請你大方說出來，然後勇敢推動變更國號。不要在那邊崩潰」、「就是要凸顯你們這些假愛國、真台獨的嘴臉」。

★以下是蕭敬嚴臉書全文：

請問一下蘇貞昌，你是在當哪國的行政院院長？

我國的國號叫做「中華民國」，現在治權範圍包含台澎金馬，而非叫做「台灣」還是「台灣共和國」，請問哪點有錯？

我們平時口語上會用「台灣」來簡稱「中華民國」這個國家，現在我們的統治範圍也只在台澎金馬，但並不代表我們國家的名字就叫做「台灣」。

你要把國號改成叫做「台灣共和國」的話，就請你大方說出來，然後勇敢推動變更國號。不要在那邊崩潰。

陳玉珍委員的意思，就是要凸顯你們這些假愛國真台獨的嘴臉，結果你馬上就現出原形了，還沾沾自喜？

你嗆陳玉珍沒資格當國會議員，人家是透過民主選舉、有民意基礎產生出的立法委員。有沒有資格，絕對不是你這個選新北市長輸了快30萬票，卻還可以高升當行政院長的人有資格說嘴的。

更何況你還不認中華民國這個國家，到底有什麼資格當中華民國的行政院院長？！還是有官當就真香？

如果真的不喜歡中華民國的國號，就請你們修憲。現在你們是執政黨，還是完全執政，不要只會一直拿台獨當提款機。台獨自助餐一直吃不會吐嗎？

蕭敬嚴臉書： https://www.facebook.com/HsiaoChingYen1992/