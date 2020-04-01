（中央社東京1日綜合外電報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情激增，原本從1月中旬出現首例確診患者後，約2個月才超過1000例；但從破1000例成長到破2000例，只花了約11天。

日本讀賣新聞報導，日本境內不含鑽石公主號郵輪確診人數，到昨天為止已來到2231人。從1月中旬首例確診患者出現後，到約2個月後的3月20日超過1000人，但超過2000人只花了11天，疫情呈現快速擴散趨勢。

東京都昨天新增的78例中，有2人是國立癌症研究中心中央醫院的女性護理師與男性醫師；男性醫師主要負責診治門診病患，目前院方已暫時停止大部分的門診診治，也暫不接受患者住院。

神奈川縣新增病例14例，年齡從10多歲到70多歲都有；千葉縣也新增13人，其中9人跟發生群聚感染的身障福利設施「北總育成園」有關。

山形縣昨天也出現首例患者，主要是一名為了考取駕駛執照而參加集體住宿的20多歲女大學生。

日本放送協會（NHK）自行統計各地方政府與厚生勞動省等公布資訊，東京都昨天單日新增78例，讓日本全境首次出現單日逾200例病例的情況。

截至今天上午10時30分止，日本境內及搭乘政府包機返日的確診感染人數已來到2233例，加上鑽石公主號的712例，總計為2945例。

在死亡病例數部分，東京都昨天新增7死，讓境內死亡人數來到66人，加上鑽石公主號的11死，總計死亡人數77人。

從日本47個都道府縣來看，東京都521例居冠，比第2名大阪府244例加上第3名愛知縣178例還多；原本2月底到3月中旬疫情最嚴重的北海道，目前病例數暫趨緩，總計176例，排名第4；千葉縣因為發生身障福利設施群聚感染，以171例排名第5。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090401