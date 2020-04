新頭殼newtalk

2019新型冠狀病毒(武漢肺炎)可說是徹底摧毀《鬥陣特攻》OWL聯賽欲在今年實施全球主客場制度的雄心壯志。早在2月中開季時亞洲賽區就陷入停擺,隨後擴及至歐美地區,也讓官方得全面調整分區與賽程,改為線上賽模式。今日中英文官方網站同步宣布,第14周至27周所有後續例行賽全面取消主場活動,轉為線上賽模式,這也代表本賽季後續所有比賽都將在線上解決。

OWL聯賽中文官方微博今日宣布,鑑於目前全球疫情形勢,在與各隊伍討論過後,正式將原定於第14周至27周進行的例行賽線下主場活動轉為線上比賽並同步直播的形式。

作為武漢肺炎來源國,主場位在中國的四支隊伍以及鄰近韓國的首爾王朝無非是本次受疫情影響最嚴重的隊伍,不過主場賽定在七月開打的成都獵人原本還有一絲希望能收點門票錢,無奈因為疫情並未有止息的態勢,現階段OWL聯賽也只能「超前部署」,直接將整個賽季線下活動全面取消。

同時間,原本亞洲賽區只有中國四隊:上海龍、成都獵人、杭州閃電、廣州衝鋒,但有鑑於北美疫情加劇,主場基地位在溫哥華的全韓班溫哥華泰坦似乎有意將基地移往韓國,在未來兩周公布的賽程表已經可以看到泰坦隊將在第十周與廣州衝鋒、成都獵人等隊交手。

不僅如此,甫完成賽季首秀的首爾王朝,其COO營運長Arnold在推特宣布首爾王朝將會重返韓國本土,雖然未來兩周並無賽程,但可以想見他們將在第十一周起加入亞洲賽區,這也表示未來亞洲賽區除了中國四隊外,將會加入溫哥華泰坦、首爾王朝等兩支實力堅強的隊伍,對戰強度與可看性勢必也會往上翻倍。

Don’t worry guys, we’ll be back soon once the @SeoulDynasty are situated and safe back in Korea. In the meantime, I can guarantee that we’ll stay undefeated for the next two weeks. https://t.co/PB7lEKQMtA

— Arnold [COO @Gen.G / @Seoul Dynasty] (@arnoldwh) March 31, 2020