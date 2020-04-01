為了護照封面是否把「中華民國」改為「台灣」，引發行政院長蘇貞昌隔空譴責國民黨立委陳玉珍「沒有資格當國會議員」，國民黨主席江啟臣1日在中常會上公開聲援陳玉珍，用長達400多字的開場談話重批蘇貞昌。

★以下是江啟臣在中常會「主席致詞」時，有關「院長立委互嗆」的相關發言：

正值新冠肺炎防疫期間，本應全國團結齊心抗疫，避免過多的政治對抗與分化語言，然而行政院長蘇貞昌在立院接受媒體訪問時，直接指責本黨陳玉珍委員「沒資格當國會議員」，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立法委員職權。本黨不但深感遺憾，也要表達強烈抗議。立法院為中華民國憲政機關，每一個立法委員都是人民依法決定行使職權的代議士，是否具有資格擔任立法委員，絕非行政首長可以非議。

防疫優先既是全民共識，中央疫情指揮中心持續本著防疫專業守護國人健康。我們呼籲行政院秉持執政高度，回應社會期待。專注後續紓困工作，針對疫情通盤考量，配合地方政府因地制宜調整分配預算資源，透過中央與地方協力合作，達到有感紓困的任務目標。

各位同志，今天的中常會以悲傷的緬懷開始，但是要以希望作結！

面對民進黨政府國家認同的混亂，對於憲法國家名稱的輕視，我們沒有懷憂喪志的時間，更要儘速調整步伐，才有機會重返執政，進而導正國家發展方向，我們要更要以傳承郝柏村副主席「永遠維持台灣和平安全」的遺願，為中國國民黨的發展，為中華民國的未來持續奮鬥！