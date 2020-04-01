清明祭祖，少不了民俗時令食品，為加強清明連假期間傳統市場內的衛生防疫宣導，及提升食品及用餐環境的衛生品質，在新冠肺炎疫情持續延燒當下，嘉義市衛生局1日在共和攤販市場舉辦「全『嘉』防疫 食在安心」宣導會，邀請業者和民眾共同配合衛生防疫措施。

衛生局張育彰表示，自109年2月中即開始執行「清明節慶時令食品抽驗專案」，抽驗清明應景食品共計58件，抽驗重點為潤餅皮、豆干、罐頭、紅龜粿、紅圓、發糕、花生粉、花生糖、蔬菜、雞肉、豬肉等，針對過氧化氫、二氧化硫、防腐劑等檢驗，結果可逕至「食安在嘉」網頁之抽檢驗公開專區選單下載，或該局網站之食品檢驗公告參考。

在積極衛生防疫同時，市場內的製造、販賣食品業者自主管理亦不容忽視，衛生局提供過氧化氫簡易試劑給業者、民眾，讓其自行篩檢如潤餅皮、豆干、魚丸等食材，看是否被添加過氧化氫，以避免食用過量，造成肝臟細胞受損，張耀懋局長也說明及示範食品簡易試劑的使用方法及注意事項，並準備100份過氧化氫簡易試劑，提供給現場業者、民眾進行簡易篩檢。

為防制持續延燒的新冠肺炎疫情，衛生局並針對市場內的防疫措施，現場教導現場來賓勤洗手、配戴口罩及手套方法等基本防護工作，強調若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，應落實健康管理，在家休息；另外也教授75%酒精的調配及泡製500ppm濃度的漂白水等方法，讓攤商可自主泡製500ppm濃度的漂白水擦拭工作檯面、供餐桌椅等環境消毒，或75%酒精殺菌，以維持周遭環境清潔。